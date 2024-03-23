عناق حار مع بيريز ومهارات خارقة.. سحر زيدان يعود لريال مدريد (فيديو)
أعاد النجم الفرنسي السابق وأسطورة ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان إلى الذاكرة سحره الكروي اللافت وفنياته الخارقة، وذلك في مباراة استعراضية جمعت السبت أساطير ريال مدريد وأساطير بورتو البرتغالي في ملعب سان تياغو بيرنابيو.
وضمت تشكيلة أساطير الفريق الملكي، لاعبين كانوا فاعلين في صعود النادي على قمة الكرة الأوروبية والعالمية في السنوات الماضية مثل إيكر كاسياس وراؤول والبرتغالي لويس فيغو والبرازيلي روبيرتو كارلوس والهولندي كلارنس سيدورف فضلا عن النجم زين الدين زيدان الذي خطف الأضواء بعد أن أعاد سحره الكروي إلى سان تياغو بيرنابيو ليمتع المتفرجين الذين حضروا المباراة.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لبعض لقطات المباراة التي ظهر فيها زيدان وكأنه لم يفقد الشيء الكثير من موهبته رغم تأثره بدنيا بفعل التقدم في العمر.
وشهدت المباراة التي انتهت بفوز أساطير بورتو بهدف نظيف، تألق كل من الحارس الإسباني إيكر كاسياس، والهولندي كلارنس سيدورف من جانب الريال والمهاجم السلوفاكي السابق لبورتو مارك شيك الذي سجل هدف المباراة الوحيد.
وقبل المباراة صافح رئيس ريال مدريد لاعبي فريقه السابقين الذين شاركوا في مباراة الأساطير، لكنه خص زين الدين زيدان بعناق لافت دون غيره من اللاعبين.
وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على منصة "إيكس" بيريز وهو يعانق زيدان ويتحدث معه قبل انطلاق المباراة.
ولعب زيدان في ريال مدريد بين عامي 2001 و2006، وبعد اعتزاله اللعب، عاد للفريق الملكي في منصب المدرب المساعد (2013 ـ 2014) ثم المدرب الأول في فترتين الأولى بين 2016 و2018 والثانية بين 2019 و2021.