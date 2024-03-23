عناق حار مع بيريز ومهارات خارقة.. سحر زيدان يعود لريال مدريد (فيديو)

أعاد النجم الفرنسي السابق وأسطورة ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان إلى الذاكرة سحره الكروي اللافت وفنياته الخارقة، وذلك في مباراة استعراضية جمعت السبت أساطير ريال مدريد وأساطير بورتو البرتغالي في ملعب سان تياغو بيرنابيو.

وضمت تشكيلة أساطير الفريق الملكي، لاعبين كانوا فاعلين في صعود النادي على قمة الكرة الأوروبية والعالمية في السنوات الماضية مثل إيكر كاسياس وراؤول والبرتغالي لويس فيغو والبرازيلي روبيرتو كارلوس والهولندي كلارنس سيدورف فضلا عن النجم زين الدين زيدان الذي خطف الأضواء بعد أن أعاد سحره الكروي إلى سان تياغو بيرنابيو ليمتع المتفرجين الذين حضروا المباراة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لبعض لقطات المباراة التي ظهر فيها زيدان وكأنه لم يفقد الشيء الكثير من موهبته رغم تأثره بدنيا بفعل التقدم في العمر.