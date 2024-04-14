النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد
يستهدف النصر السعودي التعاقد مع المدافع خوسي ماريا خيمينيز من أتلتيكو مدريد الصيف المقبل.
وذكر موقع "todofichajes" أن النصر يريد التعاقد مع خيمينيز لتعويض رحيل المدافع إيميريك لابورت.
وأوضح الموقع أن استمرار لابورت في النصر معلق بـ"خيط رفيع"، ويهدف اللاعب للعودة إلى أتلتيك بلباو الصيف المقبل.
وأكد الموقع الإسباني أن الخيار الأكثر تفضيلاً للنصر لتعويض لابورت هو خيمينيز الذي يمر بأسوأ موسم له فيما يتعلق بالإصابات، ولكنه يتمتع بسمعة كبيرة على المستوى الدولي.
وانتقل قلب الدفاع الأوروغواياني إلى أتلتيكو مدريد، في أبريل 2013، وينتهي عقده في يونيو 2025.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن القيمة السوقية لخيمينيز تبلغ 25 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يريد النصر دفعه لأتلتيكو مدريد لضم اللاعب.
ويجيد خيمينيز، البالغ من العمر 29 عامًا، اللعب في قلب الدفاع، والظهير الأيمن، وخط الوسط الدفاعي.
وشارك خيمينيز في 27 مباراة مع أتلتيكو مدريد الموسم الحالي، علمًا بأنه وصل إلى 312 مشاركة مع أتلتيكو مدريد إجمالاً سجل فيها 12 هدفًا، وصنع 11.
كما لعب خيمينيز 83 مباراة مع منتخب أوروغواي سجل فيها 8 أهداف.
ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 65 نقطة، ويتأخر بـ12 نقطة عن الهلال المتصدر بعد لعب 27 جولة، وتبقي7 جولات على النهاية.
وودع النصر من دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، وخسر أمام الهلال كأس السوبر السعودي.
وسيلعب النصر مع الخليج في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.