النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

يستهدف النصر السعودي التعاقد مع المدافع خوسي ماريا خيمينيز من أتلتيكو مدريد الصيف المقبل.

وذكر موقع "todofichajes" أن النصر يريد التعاقد مع خيمينيز لتعويض رحيل المدافع إيميريك لابورت.

وأوضح الموقع أن استمرار لابورت في النصر معلق بـ"خيط رفيع"، ويهدف اللاعب للعودة إلى أتلتيك بلباو الصيف المقبل.

وأكد الموقع الإسباني أن الخيار الأكثر تفضيلاً للنصر لتعويض لابورت هو خيمينيز الذي يمر بأسوأ موسم له فيما يتعلق بالإصابات، ولكنه يتمتع بسمعة كبيرة على المستوى الدولي.

وانتقل قلب الدفاع الأوروغواياني إلى أتلتيكو مدريد، في أبريل 2013، وينتهي عقده في يونيو 2025.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن القيمة السوقية لخيمينيز تبلغ 25 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يريد النصر دفعه لأتلتيكو مدريد لضم اللاعب.