قنبلة الميركاتو.. عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع رونالدو
قالت صحيفة "بيلد" إن المدرب الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن طلب من إدارة ناديه التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من النصر السعودي.
وغادر رونالدو أوروبا وانضم إلى الدوري السعودي من بوابة النصر السعودي في يناير 2023.
ويتألق رونالدو حاليا مع النصر ويتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي لكن فريقه يبتعد بـ12 نقطة عن الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي.
وحال انتقال رونالدو إلى باير ليفركوزن فإن النجم البرتغالي سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وضمن باير ليفركوزن المشاركة في دوري أبطال أوروبا ويمكن أن ينال الفريق لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه بعد ساعات من الآن.
ورونالدو البالغ من العمر 39 عاما هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا بتسجيله 140 هدفا في 183 مباراة كما صنع 48 هدفا.
وذكرت "بيلد" أن ألونسو مدرب باير ليفركوزن يخطط بالفعل لتحسين فريقه الموسم المقبل خاصة من حيث الخبرة.
ولذلك طلب ألونسو، زميل رونالدو السابق، من إدارة باير ليفركوزن التعاقد مع رونالدو الذي يرتبط بعقد مع النصر حتى يونيو 2025.
ولعب ألونسو إلى جانب رونالدو في ريال مدريد بين 2009 و2014.
وأوضحت "بيلد" أن رونالدو أمام فرصة عظيمة يمكن أن تزيد من شعبية باير ليفركوزن، وبالعودة للعب في أوروبا.
لكن سيتعين على رونالدو تقديم تضحيات فيما يتعلق براتبه.