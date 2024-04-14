قنبلة الميركاتو.. عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع رونالدو

وذكرت "بيلد" أن ألونسو مدرب باير ليفركوزن يخطط بالفعل لتحسين فريقه الموسم المقبل خاصة من حيث الخبرة.

ولذلك طلب ألونسو، زميل رونالدو السابق، من إدارة باير ليفركوزن التعاقد مع رونالدو الذي يرتبط بعقد مع النصر حتى يونيو 2025.

ولعب ألونسو إلى جانب رونالدو في ريال مدريد بين 2009 و2014.

وأوضحت "بيلد" أن رونالدو أمام فرصة عظيمة يمكن أن تزيد من شعبية باير ليفركوزن، وبالعودة للعب في أوروبا.

لكن سيتعين على رونالدو تقديم تضحيات فيما يتعلق براتبه.