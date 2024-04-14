قبل اللقب الأول.. تكريم تاريخي لتشابي ألونسو (فيديو)
أعاد باير ليفركوزن تسمية الطريق المؤدي إلى ملعبه باسم مدربه الإسباني تشابي ألونسو، قبل ساعات من ضمان لقب الدوري الألماني.
ويستعد باير ليفركوزن للتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخ النادي.
وسيضمن باير ليفركوزن التتويج بلقب الدوري الألماني، اليوم الأحد، حال الفوز على فيردر بريمن في الجولة الـ29 من الدوري الألماني.
وانتشرت صور ومقاطع فيديو لمشجعي باير ليفركوزن يحملون لافتة كُتب عليها "شكرًا تشابي".
وتم تزيين المنازل بلافتات النادي والأوشحة على طول الشوارع من محطة القطار الرئيسية في المدينة إلى ملعب باي أرينا، كما تم تزيين الأشجار باللونين الأسود والأحمر للنادي.
واصطف المشجعون على الطريق الرئيسي المؤدي إلى الملعب لاستقبال حافلة الفريق.
ولم يخسر ليفركوزن في رقم قياسي ألماني بلغ 42 مباراة، في جميع المسابقات هذا الموسم.
وتعززت علاقة ألونسو مع جماهير باير ليفركوزن عندما التزم بمستقبله مع النادي، رغم اهتمام ليفربول وبايرن ميونخ وريال مدريد.
وتولى ألونسو، الذي يبلغ من العمر 42 عامًا، تدريب باير ليفركوزن في 2022، وأنقذ الفريق من الهبوط، قبل أن يقود الفريق بنجاح في الموسم الحالي.
ويمكن أن يحصد باير ليفركوزن ثلاثة ألقاب الموسم الحالي، فقد وصل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا، وفاز على ويستهام في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
وانتظر مشجعو باير ليفركوزن وقتا طويلا لتحقيق النجاح، بعد أن تعرضوا لعدد من الإخفاقات المؤلمة، حيث احتل المركز الثاني أعوام 2011 و2002 و2000 و1999 و1997.
كما خسر النادي نهائي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا عام 2002.
ويتذكر المشجعون الأكبر سنًا الفوز بكأس ألمانيا عام 1993، أو الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي) عام 1998.