قبل اللقب الأول.. تكريم تاريخي لتشابي ألونسو (فيديو)

ولم يخسر ليفركوزن في رقم قياسي ألماني بلغ 42 مباراة، في جميع المسابقات هذا الموسم.

وتعززت علاقة ألونسو مع جماهير باير ليفركوزن عندما التزم بمستقبله مع النادي، رغم اهتمام ليفربول وبايرن ميونخ وريال مدريد.

وتولى ألونسو، الذي يبلغ من العمر 42 عامًا، تدريب باير ليفركوزن في 2022، وأنقذ الفريق من الهبوط، قبل أن يقود الفريق بنجاح في الموسم الحالي.

ويمكن أن يحصد باير ليفركوزن ثلاثة ألقاب الموسم الحالي، فقد وصل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا، وفاز على ويستهام في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وانتظر مشجعو باير ليفركوزن وقتا طويلا لتحقيق النجاح، بعد أن تعرضوا لعدد من الإخفاقات المؤلمة، حيث احتل المركز الثاني أعوام 2011 و2002 و2000 و1999 و1997.

كما خسر النادي نهائي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا عام 2002.

ويتذكر المشجعون الأكبر سنًا الفوز بكأس ألمانيا عام 1993، أو الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي) عام 1998.