لماذا انهار مشروع النجمة السادسة في الزمالك؟
تبخرت أحلام نادي الزمالك المصري في استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن أحضان القلعة البيضاء منذ نسخة 2002.
وخرج الزمالك للموسم الثالث على التوالي من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد خسارته أمام شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 0-2 في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الرابعة.
وحقق الزمالك من قبل لقب دوري أبطال أفريقيا 5 مرات آخرها في نسخة 2002 حين تغلب على الرجاء المغربي في النهائي.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" أسباب انهيار حلم ومشروع النجمة السادسة في الزمالك رغم تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري في آخر موسمين وتفاؤل الجماهير بإمكانية استعادة اللقب القاري الغائب.
صفقات دون المستوى
غابت صفقات نادي الزمالك في الموسم الماضي بسبب قرار إيقاف القيد، ولكن صفقات الفريق الأبيض عادت مرة أخرى مع الانتقالات الصيفية الماضية.
وتفاءل جمهور الزمالك بعودة الصفقات لتعويض رحيل بعض اللاعبين المميزين الذين رحلوا خلال الموسم الماضي لعدم تجديد عقودهم وعلى رأسهم أشرف بن شرقي، ومحمد أبوجبل حارس المرمى، وطارق حامد، وقبلهم فرجاني ساسي.
وتعاقد الزمالك مع مصطفى شلبي جناح أيسر إنبي، ونبيل عماد دونغا، وعمر جابر، ثنائي بيراميدز، ومصطفى الزناري، وعمرو السيسي، ثنائي طلائع الجيش، ويوسف حسن مهاجم وادي دجلة.
وضم الزمالك أيضًا في بداية الموسم المغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي، والبنيني سامسون أكينيولا، بجانب استعادة الحارس المعار محمد صبحي.
وتعاقد الزمالك، في شهر يناير الماضي، مع المغربي أحمد بلحاج صانع ألعاب أسوان، وناصر منسي مهاجم البنك الأهلي، بجانب قطع إعارة محمود شبانة مدافع سموحة.
ولم تنجح الصفقات الجديدة بفرض نفسها على التشكيلة البيضاء باستمرار سوى دونغا الذي قدم مستويات بعيدة عن أدائه مع بيراميدز، بخلاف أن نداي وشلبي لم يستطيعا تعويض رحيل بن شرقي، بخلاف أن أزمة رأس الحربة مازالت مستمرة مع عدم وجود منافسة قوية للتونسي سيف الدين الجزيري.
وزادت الأزمات الفنية برحيل إمام عاشور لاعب خط وسط الزمالك، في شهر يناير الماضي، إلى ميتيلاند الدنماركي في صفقة مفاجأة.
وقال هشام يكن، مدافع الزمالك الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن الزمالك دفع ثمن عدم وجود شخصية تدرك معنى تكوين الفريق والإحلال والتجديد، خاصة في ظل وجود المدير الرياضي أمير مرتضى المشرف على الكرة الذي فشل في استقدام لاعبين على مستوى الزمالك.
وأضاف: "الفريق مازال قائمًا على نفس اللاعبين السابقين أحمد مصطفى زيزو، وسيف الدين الجزيري، ومحمود الونش، وإذا غاب هؤلاء أو تراجع مستواهم ينهار الفريق، ًلذلك تأثر برحيل إمام عاشور".
بصمة فيريرا الغائبة
تفاءل مشجعو الزمالك خيرًا ببقاء البرتغالي جيسوالدو فيريرا على رأس الجهاز الفني للفريق للموسم الثاني على التوالي بعدما نجح بتحقيق لقب الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي.
وفاجأ فيريرا الجميع ببصمات غائبة وفقدان للسيطرة على نجوم الفريق تكتيكيًا بخلاف العديد من الأزمات التي زرعتها الإدارة في طريقه وعلى رأسها انتقادات مرتضى منصور رئيس النادي بعد تراجع النتائج واتهامات بتهميش الجهاز المعاون، وتحديدًا أسامة نبيه، وأحمد عبدالمقصود، واستقالة الثنائي ثم توليهما المهمة بعد توجيه الشكر لفيريرا.
وأعلن الزمالك عودة فيريرا مرة أخرى لقيادة الفريق بعد مباراة فيوتشر بالدوري المصري التي غاب عنها.
وخسر الزمالك في الموسم الحالي مع فيريرا لقب كأس مصر وتراجع للمركز الخامس بالدوري، وخسر كأس السوبر المصري أمام الأهلي، وخسر أيضًا كأس السوبر المصري السعودي أمام الهلال قبل خروجه من البطولة الثالثة خلال عدة أشهر مع المدرب البرتغالي.
وقال وليد عبد اللطيف، مهاجم الزمالك الأسبق، لـ"إرم نيوز" إن هناك أزمة واضحة وضوح الشمس تتمثل بعدم قدرة فيريرا على إدارة الأمور مثلما حدث في الموسم الماضي.
وأضاف: "فيريرا أربك الجميع بكثرة تغييراته لطريقة اللعب والتشكيل والأزمة التكتيكية التي عاشها الفريق بعدم وجود حلول هجومية تساعد اللاعبين على الوصول للمرمى".
إدارة مرتبكة
عانى الزمالك أيضًا من ارتباك إداري أثَّر على المشهد داخل الزمالك خاصة في الجوانب المالية.
وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك من قبل في تصريحات تلفزيونية أن ناديه يتعرض لمؤامرة بسبب الحجز على أرصدته البنكية وهو ما يؤدي إلى صعوبة توفير الموارد المالية للصرف على الفرق الرياضية.
وحصل ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق على حكم قضائي بالحصول على مديونية لصالحه ضد "القلعة البيضاء"، ولم يسدّدها مجلس الإدارة الحالي وهو ما أدى للحجز على الأرصدة البنكية.
واشتعلت أزمات الزمالك بحبس مرتضى منصور رئيس النادي بسبب دعوى من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتهم خلالها رئيس "القلعة البيضاء" بالسب والقذف ضده.