لماذا انهار مشروع النجمة السادسة في الزمالك؟

صفقات دون المستوى

غابت صفقات نادي الزمالك في الموسم الماضي بسبب قرار إيقاف القيد، ولكن صفقات الفريق الأبيض عادت مرة أخرى مع الانتقالات الصيفية الماضية.

وتفاءل جمهور الزمالك بعودة الصفقات لتعويض رحيل بعض اللاعبين المميزين الذين رحلوا خلال الموسم الماضي لعدم تجديد عقودهم وعلى رأسهم أشرف بن شرقي، ومحمد أبوجبل حارس المرمى، وطارق حامد، وقبلهم فرجاني ساسي.

وتعاقد الزمالك مع مصطفى شلبي جناح أيسر إنبي، ونبيل عماد دونغا، وعمر جابر، ثنائي بيراميدز، ومصطفى الزناري، وعمرو السيسي، ثنائي طلائع الجيش، ويوسف حسن مهاجم وادي دجلة.

وضم الزمالك أيضًا في بداية الموسم المغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي، والبنيني سامسون أكينيولا، بجانب استعادة الحارس المعار محمد صبحي.

وتعاقد الزمالك، في شهر يناير الماضي، مع المغربي أحمد بلحاج صانع ألعاب أسوان، وناصر منسي مهاجم البنك الأهلي، بجانب قطع إعارة محمود شبانة مدافع سموحة.