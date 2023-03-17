ترتيب مجموعة الزمالك بعد تعادل المريخ والترجي
الترجي أول الصاغدين لدور الـ8.
فرض المريخ السوداني التعادل 1/1 على ضيفه الترجي التونسي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة.
ورغم نتيجة التعادل ضمن الترجي التأهل إلى ربع النهائي كأول متأهل عن هذا المجموعة.
ولعب كل من الترجي والمريخ 5 مباريات مقابل 4 مباريات لكل من الزمالك وشباب بلوزداد.
وحصد الترجي 10 نقاط من 5 مباريات في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة مقابل 6 نقاط من 4 مباريات لشباب رياض بلوزداد.
ويملك المريخ 5 نقاط من 5 مباريات ويملك الزمالك 4 نقاط من 4 مباريات.
وفي وقت لاحق يلعب الزمالك مع شباب بلوزداد في مباراة مؤثرة في حسابات التأهل.
وفيما يلي ترتيب المجموعة الرابعة: