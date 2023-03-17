ترتيب مجموعة الزمالك بعد تعادل المريخ والترجي

فرض المريخ السوداني التعادل 1/1 على ضيفه الترجي التونسي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة.

ورغم نتيجة التعادل ضمن الترجي التأهل إلى ربع النهائي كأول متأهل عن هذا المجموعة.

ولعب كل من الترجي والمريخ 5 مباريات مقابل 4 مباريات لكل من الزمالك وشباب بلوزداد.