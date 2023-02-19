مشادة بين مرتضى منصور ومشجع لنادي الزمالك (فيديو)
وقعت مشادة بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأحد مشجعي النادي الأبيض، اليوم الأحد.
وكانت المشادة في محيط مجلس الدولة، على هامش جلسة النظر في قضية أزمة قيد صفقات الزمالك.
ووجه المشجع عددا من الأسئلة لمرتضى منصور وقال: "وقفنا ضد الجميع من أجلك.. أنت تقول إن البعض حصد ما زرعته، اليوم نحن لا نزرع ولا نحصد شيئًا، لم نحقق دوري أبطال أفريقيا من 20 عامًا'.
ورد عليه رئيس الزمالك بغضب وقال له "أنا مش مديرك الفني" و"جعجعة عالفاضي" و"أنت مزقوق علينا" وأنت عايز تبقى ترند على حسابنا".
وأوضح: "بطولة الدوري السنة اللي فاتت مين أخذها، في 2005 تم حل مجلسي وكذلك في 2020، هذا ما يحدث معي كلما جلست على كرسي رئاسة الزمالك لمدة عامين أو 3 أعوام".
وحاول بعض الحضور الاعتداء على المشجع، لكن مرتضى منصور تدخل لإنهاء الواقعة تمامًا، وطلب منه الابتعاد عن الكاميرات.
وخسر الزمالك 0/1 أمام شباب رياضي بلوزداد ثم تعادل 0/0 مع المريخ السوداني في أول جولتين بدوري أبطال أفريقيا.
ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري وحصد 32 نقطة من 18 مباراة ويتأخر بـ5 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب 3 مباريات أقل من الزمالك.
وفي آخر 10 مباريات في الدوري المصري فاز الزمالك 3 مرات وتعادل 3 مرات، وخسر 4 مرات.