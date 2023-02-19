مشادة بين مرتضى منصور ومشجع لنادي الزمالك (فيديو)

ووجه المشجع عددا من الأسئلة لمرتضى منصور وقال: "وقفنا ضد الجميع من أجلك.. أنت تقول إن البعض حصد ما زرعته، اليوم نحن لا نزرع ولا نحصد شيئًا، لم نحقق دوري أبطال أفريقيا من 20 عامًا'.

ورد عليه رئيس الزمالك بغضب وقال له "أنا مش مديرك الفني" و"جعجعة عالفاضي" و"أنت مزقوق علينا" وأنت عايز تبقى ترند على حسابنا".

وأوضح: "بطولة الدوري السنة اللي فاتت مين أخذها، في 2005 تم حل مجلسي وكذلك في 2020، هذا ما يحدث معي كلما جلست على كرسي رئاسة الزمالك لمدة عامين أو 3 أعوام".