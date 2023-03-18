شباب بلوزداد يكرر فوزه على الزمالك ويتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا
تأهل شباب بلوزداد بطل الجزائر إلى دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه 2-صفر على ضيفه الزمالك المصري ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات.
تقدم شباب بلوزداد بهدف في الدقيقة 76 عن طريق زكريا دراوي بعد هجمة منظمة على الجهة اليمنى أنهاها أكرم بوراس بعرضية أرضية إلى حدود منطقة الجزاء استقبلها دراوي بتسديدة متقنة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.
وضاعف ليونيل وامبا النتيجة في الدقيقة 79 مستفيدًا من ركلة حرة استقبلها اللاعب الكاميروني الخالي من الرقابة بتسديدة مباشرة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى محمد صبحي حارس الزمالك.
ورفع بلوزداد رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز الثاني في مجموعته خلف الترجي التونسي المتصدر بفارق نقطة واحدة.
وودّع المريخ السوداني ورصيده 5 نقاط والزمالك ورصيده 4 نقاط دور المجموعات قبل مواجهتهما في الجولة السادسة والأخيرة في مباراة أصبحت نتيجتها مجرد تحصيل حاصل فيما يلتقي بلوزداد مع الترجي بحثًا عن صدارة المجموعة.