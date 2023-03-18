شباب بلوزداد يكرر فوزه على الزمالك ويتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

تقدم شباب بلوزداد بهدف في الدقيقة 76 عن طريق زكريا دراوي بعد هجمة منظمة على الجهة اليمنى أنهاها أكرم بوراس بعرضية أرضية إلى حدود منطقة الجزاء استقبلها دراوي بتسديدة متقنة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وضاعف ليونيل وامبا النتيجة في الدقيقة 79 مستفيدًا من ركلة حرة استقبلها اللاعب الكاميروني الخالي من الرقابة بتسديدة مباشرة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى محمد صبحي حارس الزمالك.