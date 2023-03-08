دوري أبطال أفريقيا: الزمالك يصعق الترجي بثلاثية ويُحيي آماله في الصعود لدور الـ8

وعلى المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، حقق فريق الزمالك فزًا مهمًا بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت خلال الجولة الرابعة من دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا، أعاد به أمل الصعود لأدوار خروج المغلوب، بعد أن فشل في تحقيق الفوز خلال المباريات الثلاث الماضية.

في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة، أهدى سيف جعفر فريق الزمالك هدف التقدم، بعد تسديدة من بينية رائعة لأحمد مصطفى زيزة، سددها عفر لترتطم بمدافع الترجي وتسكن الشبا.

وعزز أحمد مصطفى زيزو تقدم الزمالك بالهدف الثاني في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، تحصل عليها المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري.

وفي الدقيقة 57 قلص الترجي التونسي النتيجة عن طريق رياض بن عياد بمهارة فردية بعد مراوغته لمحمد عبدالغني مدافع الزمالك.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع أطلق سيف الدين الجزيري رصاصة الرحمة على الترجي وأحرز الهدف الثالث للزمالك برأسية قابلها من تمريرة متقنة لزيزو.