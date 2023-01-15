ترتيب الدوري الإسباني: ألميريا يفرض التعادل على أتلتيكو مدريد
في آخر 5 مباريات بين الفريقين في الليغا انتصر أتلتيكو مدريد 3 مرات مقابل فوز لألميريا وتعادل واحد..
فرض ألميريا التعادل 1/1 على ضيفه أتلتيكو مدريد اليوم الأحد في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
وكان أتلتيكو مدريد البادئ بالتسجيل بتوقيع أنخيل كوريا قبل أن يتعادل البلال توريه لألميريا في الدقيقة 37.
وفشل لاعبو الفريقين في تغيير النتيجة بينما تبقى من المباراة لتنتهي على التعادل 1/1.
ورفع التعادل رصيد أتلتيكو مدريد إلى 28 نقطة من 17 مباراة في المركز الرابع، وقد تعادل للمرة الرابعة وفاز 8 مرات وخسر 5 مرات.
في حين يملك ألميريا 18 نقطة من 17 مباراة في المركز الـ13 وقد تعادل للمرة الثالثة وفاز 5 مرات وخسر 9 مرات.
وفي آخر 5 مباريات بين أتلتيكو مدريد وألميريا في الليغا فاز أتلتيكو مدريد 3 مرات وفاز ألميريا مرة وتعادلا مرة، علمًا أن التعادل يوم الأحد هو التعادل الأول بينهما منذ تعادلهما 2/2 في مارس 2011.