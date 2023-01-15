ترتيب الدوري الإسباني: ألميريا يفرض التعادل على أتلتيكو مدريد

فرض ألميريا التعادل 1/1 على ضيفه أتلتيكو مدريد اليوم الأحد في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وكان أتلتيكو مدريد البادئ بالتسجيل بتوقيع أنخيل كوريا قبل أن يتعادل البلال توريه لألميريا في الدقيقة 37.