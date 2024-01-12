نيوكاسل يرفض رحيل مديره الرياضي لمانشستر يونايتد

لكن الرئيس التنفيذي لنيوكاسل دارين إيلز قال: "تحدث دان أشوورث بشكل رسمي مؤخرًا عن سعادته بالمشروع".

وأضاف: "نعود إلى أيامنا في وست بروميتش ألبيون حيث عملنا معًا، لقد قام أشوورث بعمل رائع، وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به ونأمل أن يبقى هنا على المدى الطويل، إنه بالتأكيد يستمتع بوقته في الوقت الحالي".

واعترف إيلز أيضًا بأن نيوكاسل قد يضطر إلى بيع أحد أفضل نجومه من أجل تمويل التعاقدات الجديدة، حيث تمنعهم قواعد الاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا من إجراء المزيد من الصفقات المالية الكبيرة.

وأضاف: "من الصعب أن نقول على وجه التحديد عن لاعبين معينين، أي قرار نتخذه سيكون دائمًا على خلفية المنفعة المتوسطة والطويلة المدى للنادي".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 31 نقطة من 20 مباراة مقابل 29 نقطة لنيوكاسل في المركز التاسع.

ويلعب مانشستر يونايتد مع توتنهام وولفرهامبتون وويستهام في الثلاث جولات المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.