مانشستر يونايتد يعلن تمديد عقد التونسي حنبعل المجبري
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تمديد عقد لاعبه التونسي حنبعل المجبري لمدة موسم واحد.
ونقل الموقع الرسمي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن إيريك تين هاغ مدرب الفريق، بأنه كذلك جدد عقد كل من آرون وان بيساكا والمدافع السويدي فيكتور ليندولوف لموسم واحد.
وقال المدرب في مؤتمره الصحفي، يوم الخميس: "نجحنا في تمديد عقود آرون وان بيساكا وفيكتور ليندلوف وحنبعل المجبري".
وعند الضغط عليه بشأن وضع فاران ومارسيال، أجاب: "أعتقد أن هذا نقاش داخلي بين النادي واللاعب".
ووصل بيساكا إلى قلعة أولد ترافورد قادمًا من كريستال بالاس في صيف 2019، ولعب 175 مباراة مع الفريق.
كما انضم ليندلوف إلى النادي في عام 2017 من نادي بنفيكا البرتغالي، وهو على بعد مباراة واحدة من تحقيق الرقم القياسي البالغ 250 مباراة ليونايتد.
وتم ضم حنبعل المجبري في البداية إلى صفوف الشباب من موناكو، قبل أن يثبت نفسه في الفريق الأول هذا الموسم.