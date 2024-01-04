مانشستر يونايتد يعلن تمديد عقد التونسي حنبعل المجبري

ووصل بيساكا إلى قلعة أولد ترافورد قادمًا من كريستال بالاس في صيف 2019، ولعب 175 مباراة مع الفريق.

كما انضم ليندلوف إلى النادي في عام 2017 من نادي بنفيكا البرتغالي، وهو على بعد مباراة واحدة من تحقيق الرقم القياسي البالغ 250 مباراة ليونايتد.

وتم ضم حنبعل المجبري في البداية إلى صفوف الشباب من موناكو، قبل أن يثبت نفسه في الفريق الأول هذا الموسم.