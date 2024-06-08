رئيس الإمارات يستقبل فريق العين بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا

وحثّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الفريق على أهمية مواصلة تطوير أدائه وتميزه للاستمرار في حصد الألقاب والبطولات والحفاظ على المستوى الطيب الذي ظهر به، مؤكدًا أن أي إنجاز للفرق الوطنية يعزز رصيد الرياضة الإماراتية عامة وكرة القدم خاصة، ويرفع مستوى الطموحات لتحقيق مزيد من الإنجازات النوعية خلال الفترة المقبلة على مستوى مختلف أنواع الرياضات والمنافسات.

وتُوج فريق العين الإماراتي بلقب بطولة دوري أبطال آسيا 2024، بعد اكتساح نظيره يوكوهاما الياباني بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد هزاع بن زايد، في إياب نهائي البطولة.

وحصد العين لقب بطولة دوري أبطال آسيا، للمرة الثانية في تاريخه بعدما فاز على يوكوهاما الياباني في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نهائي البطولة بنتيجة 6-3.

كما أصبح فريق العين أحدث المتأهلين إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا.