رئيس الإمارات يستقبل فريق العين بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا
استقبل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، لاعبي فريق العين والجهازين الإداري والفني بمناسبة تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا 2024 للمرة الثانية في تاريخه.
وهنّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، اللاعبين ومدرب الفريق والجهازين الإداري والفني وجماهير النادي ومجلس الإدارة بهذا الإنجاز التاريخي، مشيدًا بمستوى الأداء المتميز الذي قدمه الفريق خلال البطولة وروح التنافس العالية التي تحلى بها، وعبرت عن إصراره وقوة عزيمته على الفوز، وثمّن جميع الجهود التي أسهمت في نجاح الفريق في تمثيل دولة الإمارات والوصول إلى منصة التتويج.
وحثّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الفريق على أهمية مواصلة تطوير أدائه وتميزه للاستمرار في حصد الألقاب والبطولات والحفاظ على المستوى الطيب الذي ظهر به، مؤكدًا أن أي إنجاز للفرق الوطنية يعزز رصيد الرياضة الإماراتية عامة وكرة القدم خاصة، ويرفع مستوى الطموحات لتحقيق مزيد من الإنجازات النوعية خلال الفترة المقبلة على مستوى مختلف أنواع الرياضات والمنافسات.
وتُوج فريق العين الإماراتي بلقب بطولة دوري أبطال آسيا 2024، بعد اكتساح نظيره يوكوهاما الياباني بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد هزاع بن زايد، في إياب نهائي البطولة.
وحصد العين لقب بطولة دوري أبطال آسيا، للمرة الثانية في تاريخه بعدما فاز على يوكوهاما الياباني في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نهائي البطولة بنتيجة 6-3.
كما أصبح فريق العين أحدث المتأهلين إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا.