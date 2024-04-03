إيقاف مباراة في الدوري الإنجليزي للسماح للّاعبين المسلمين بالإفطار

كما شهدت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون، أمس الثلاثاء، على ملعب سانت جيمس بارك، موقفا مشابها.

إذ خلال الشوط الأول من اللقاء، أوقف الحكم المباراة بحلول موعد آذان المغرب، للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار.

وتجمع اللاعبون المسلمون على خط التماس ، لشرب الماء والعصائر من أجل كسر صيامهم.

ويوجد 3 لاعبين مسلمين من إيفرتون في المباراة، وهم إدريسا غاي وأونانا وعبد الله دوكوري.

وسلطت وسائل الإعلام الإنجليزية الضوء على هذه اللقطة، خاصة مع تجمع عدد كبير من اللاعبين المسلمين حول بعضهم للإفطار بشكل جماعي.