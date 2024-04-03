إيقاف مباراة في الدوري الإنجليزي للسماح للّاعبين المسلمين بالإفطار
شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي بورنموث وكريستال بالاس موقفا رائعا، بعدما تم إيقافها في الدقيقة الثالثة من أجل أن يقوم دانغو، لاعب بورنموث، بكسر صيامه بشكل سريع.
واستغل البوركينابي غروب الشمس لاستعادة قواه بعد يوم من صيام رمضان، حيث شوهد وهو يتناول بعض العصائر على الخطوط الجانبية للملعب، واحترم كلا الفريقين هذا القرار وتم إيقاف المباراة لانتظار دانغو ليأكل ويشرب على خط التماس قبل العودة للمباراة.
كما شهدت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون، أمس الثلاثاء، على ملعب سانت جيمس بارك، موقفا مشابها.
إذ خلال الشوط الأول من اللقاء، أوقف الحكم المباراة بحلول موعد آذان المغرب، للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار.
وتجمع اللاعبون المسلمون على خط التماس ، لشرب الماء والعصائر من أجل كسر صيامهم.
ويوجد 3 لاعبين مسلمين من إيفرتون في المباراة، وهم إدريسا غاي وأونانا وعبد الله دوكوري.
وسلطت وسائل الإعلام الإنجليزية الضوء على هذه اللقطة، خاصة مع تجمع عدد كبير من اللاعبين المسلمين حول بعضهم للإفطار بشكل جماعي.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد قررت إعطاء الحكام الحق في إيقاف المباريات، مؤقتًا، للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار بالاتفاق مع الفريقين في الاجتماع الإداري قبل بداية المباريات.
وفي رمضان الماضي طُلب من الحكام تسهيل عملية إفطار اللاعبين المسلمين الصائمين، خلال المباريات التي تتزامن مع أذان المغرب، خلال الشهر الفضيل، بإيقاف المباراة بعض الوقت، ليتمكن اللاعبون الصائمون من الإفطار.
ومنح بورنموث نفسه فرصة تبدو ضئيلة للتأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل بفوزه 1-صفر على ضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الثلاثاء، وهو ما سيجعل الفريق الضيف في حالة من الترقب في المرحلة المقبلة.
وحسمت المواجهة المتوترة من قبل جاستن كلويفرت الذي أنهى هجمة بشكل مميز بعد عمل جيد من زميله البديل أنطوان سيمينيو.
وتجاوز بورنموث بهذا الفوز تشيلسي إلى المركز 11 في الترتيب متأخرا بفارق أربع نقاط فقط عن وست هام السابع.
وبعد خوض رابع مباراة في الدوري دون أي انتصار، يحتل بالاس المركز 14 برصيد 30 نقطة، متقدما بفارق ثماني نقاط عن لوتون تاون صاحب المركز 18.