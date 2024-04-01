تين هاغ ينضم لحفل إفطار عمال مانشستر يونايتد المسلمين (فيديو)

انضم إيريك تي هاغ، مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي مانشستر يونايتد، إلى حفل إفطار أقامه النادي للعمال والموظفين المسلمين بمناسبة شهر رمضان.

وعلى غرار أندية مانشستر سيتي، وأستون فيلان وتشيلسي، وغيرها من أندية إنجلترا، نظّم يونايتد حفلا لمنتسبيه المسلمين، شارك خلاله العمال والموظفين مائدة إفطار واحدة.

وخلال الحفل تفاجأ الجميع بحضور إيريك تين هاغ، في لفتة تركت ردود فعل طيبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويلعب لمانشستر يونايتد عدد من اللاعبين المسلمين، من بينهم سفيان أمرابط، وأماد ديالو الذي سجل هدفا حاسما في مرمى ليفربول في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي وهو صائم.

وقبل شهر رمضان الجاري، أطلقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تعميما يسمح بإيقاف المباريات لمنح اللاعبين المسلمين فرصة لكسر صيامهم.

وخاض محمد صلاح لاعب ليفربول مباراة الأمس أمام برايتون صائما.