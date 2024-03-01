الاتحاد يكشف طبيعة إصابة بنزيما

ولم يسافر بنزيما إلى الرياض للمشاركة في مباراة الاتحاد والهلال، حيث فضّل المدرب غاريادو بقاء النجم الفرنسي في جدة كي لا تتفاقم إصابته.

وقال الاتحاد على منصة "إكس": "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها بنزيما على موضع إصابته عن تعرضه لمشكلة في عضلة الساق اليمنى".

وستكون استضافة الهلال لمنافسه الاتحاد أفضل استعداد للفريقين قبل مواجهتها في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.