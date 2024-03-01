الاتحاد يكشف طبيعة إصابة بنزيما
كشف نادي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي، عن طبيعة إصابة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والتي تعرض لها قبل مواجهة الهلال المتصدر في مباراة قمة بدوري روشن للمحترفين لكرة القدم الجمعة.
ولم يسافر بنزيما إلى الرياض للمشاركة في مباراة الاتحاد والهلال، حيث فضّل المدرب غاريادو بقاء النجم الفرنسي في جدة كي لا تتفاقم إصابته.
وقال الاتحاد على منصة "إكس": "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها بنزيما على موضع إصابته عن تعرضه لمشكلة في عضلة الساق اليمنى".
وستكون استضافة الهلال لمنافسه الاتحاد أفضل استعداد للفريقين قبل مواجهتها في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.
ويدخل الفريقان مباراة القمة غدا وهما في أفضل حال قبل استضافة الهلال لمباراة الذهاب في البطولة القارية يوم الخامس من مارس آذار المقبل على أن يكون الإياب بملعب الاتحاد بعدها بأسبوع واحد.
ويتطلع الهلال لمواصلة نتائجه الإيجابية بعدما انفرد بالرقم القياسي للانتصارات المتتالية في الدوري محققا 14 فوزا ليفض الشراكة مع النصر الذي حقق 13 فوزا خلال الفترة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2013 حتى فبراير شباط 2014.
كما عاد الاتحاد للمسار الصحيح بثلاثة انتصارات متتالية مع مدربه مارسيلو جاياردو بعد فترة من التراجع.