بنزيما عن مشاكله مع غاياردو ونيته الرحيل: كذب

وبلغ الاتحاد دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم على حساب نافباخور الأوزبكي بعدما سجل كل فريق هدفا بمرماه في فوز الفريق السعودي 2-1 في إياب دور الستة عشر اليوم الخميس مستفيدا من تعادله سلبيا بمباراة الذهاب.

وسجل كريم بنزيما بالخطأ في مرماه ليتقدم نافباخور على عكس سير اللعب في الدقيقة 25.

وأظهر مهاجم ريال مدريد وجهه الحقيقي وصنع هدف التعادل لزميله عبد الرزاق حمد الله الذي سدد من مدى قريب قبل الاستراحة.

ومع ضغط فريق المدرب مارسيلو غاياردو لتسجيل هدف التأهل، حول توما تابادزي ركلة ركنية بالخطأ في مرماه قبل ثلاث دقائق من النهاية.

ومن المحتمل أن يواجه الاتحاد منافسه المحلي الهلال في الدور المقبل، إذ تفوق عملاق الرياض 3-1 على سيباهان في إيران قبل استضافته بعد قليل في إياب دور الستة عشر للبطولة القارية.