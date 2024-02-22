بنزيما عن مشاكله مع غاياردو ونيته الرحيل: كذب
نفى الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد السعودي، ما تردد في الفترة السابقة عن رغبته في العودة إلى أوروبا، بعد وجود مشاكل مع الأرجنتيني غاياردو مدرب الفريق.
وارتبط اسم بنزيما بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الأخير، وسط تقارير صحفية تشير إلى رغبة أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال، في التعاقد معه.
وغاب بنزيما فترة طويلة في يناير، ولكنه عاد للمشاركة مرة أخرى مع الفريق الجداوي.
وعقب مباراة الاتحاد ضد نافباخور التي شهدت فوز الاتحاد قال بنزيما: "لا توجد مشكلة مع غاياردو.. أنا سعيد جداً في نادي الاتحاد وكل ما ذكر في الفترة السابقة كذب وغير صحيح".
وأضاف: "كل ما أُشيع عن رغبتي بالعودة إلى أوروبا ومغادرة صفوف الاتحاد كذب".
وبلغ الاتحاد دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم على حساب نافباخور الأوزبكي بعدما سجل كل فريق هدفا بمرماه في فوز الفريق السعودي 2-1 في إياب دور الستة عشر اليوم الخميس مستفيدا من تعادله سلبيا بمباراة الذهاب.
وسجل كريم بنزيما بالخطأ في مرماه ليتقدم نافباخور على عكس سير اللعب في الدقيقة 25.
وأظهر مهاجم ريال مدريد وجهه الحقيقي وصنع هدف التعادل لزميله عبد الرزاق حمد الله الذي سدد من مدى قريب قبل الاستراحة.
ومع ضغط فريق المدرب مارسيلو غاياردو لتسجيل هدف التأهل، حول توما تابادزي ركلة ركنية بالخطأ في مرماه قبل ثلاث دقائق من النهاية.
ومن المحتمل أن يواجه الاتحاد منافسه المحلي الهلال في الدور المقبل، إذ تفوق عملاق الرياض 3-1 على سيباهان في إيران قبل استضافته بعد قليل في إياب دور الستة عشر للبطولة القارية.