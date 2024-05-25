احتفال جنوني لنجم مانشستر يونايتد مع تين هاغ (فيديو)
سرق اللاعب ليساندرو مارتينيز ، نجم مانشستر يونايتد، الأضواء باحتفال جنوني مع مدربه الهولندي إيريك تين هاغ عقب التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.
وفاز مانشستر يونايتد على جاره مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 مساء اليوم السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب (ويمبلي).
وتوج مانشستر يونايتد بلقبه الوحيد في الموسم الحالي، كما أنه حرم جاره مانشستر سيتي من تحقيق الثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي وهو إنجاز لم يتحقق من قبل.
وفاجأ مارتينيز مدربه الهولندي بالاحتفال معه ومحاولة حمله بعد ثوانٍ من إطلاق صافرة نهاية المباراة مباشرة.
واستقبل تين هاغ تصرف لاعبه بشكل كوميدي بعد التتويج بلقب البطولة هذا الموسم.
وترددت أنباء قوية حول رحيل تين هاغ عن قيادة مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي بعدما فشل في قيادة الفريق للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وأشارت شبكة "أوبتا" إلى وصول يونايتد للقبه 13 في البطولة، ليصبح على بعد لقب وحيد من الرقم القياسي لآرسنال.
وأضافت: "السيتي أول حامل لقب لكأس الاتحاد، ينتهي به الحال وصيفا في الموسم التالي، منذ أن فعلها مانشستر يونايتد عام 2005".
وتساوى إيريك تين هاغ مدرب اليونايتد، مع يورغن كلوب وميكيل أرتيتا، من ناحية عدد الألقاب المتوج بها في كأس الاتحاد، برصيد لقب وحيد.