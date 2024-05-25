احتفال جنوني لنجم مانشستر يونايتد مع تين هاغ (فيديو)

وترددت أنباء قوية حول رحيل تين هاغ عن قيادة مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي بعدما فشل في قيادة الفريق للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأشارت شبكة "أوبتا" إلى وصول يونايتد للقبه 13 في البطولة، ليصبح على بعد لقب وحيد من الرقم القياسي لآرسنال.

وأضافت: "السيتي أول حامل لقب لكأس الاتحاد، ينتهي به الحال وصيفا في الموسم التالي، منذ أن فعلها مانشستر يونايتد عام 2005".

وتساوى إيريك تين هاغ مدرب اليونايتد، مع يورغن كلوب وميكيل أرتيتا، من ناحية عدد الألقاب المتوج بها في كأس الاتحاد، برصيد لقب وحيد.