مفاجأة صادمة في أزمة حسين الشحات والشيبي (فيديو)
كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن مفاجأة صادمة تخص الأزمة الدائرة بين محمد الشيبي، نجم بيراميدز، وحسين الشحات، نجم الأهلي، والتي وصل صداها إلى النيابة العامة المصرية.
وحرك الشيبي دعوى قضائية ضد حسين الشحات، بعد اعتداء الأخير عليه بالصفع على وجهه عقب لقاء بيراميدز وضيفه الأهلي على استاد الدفاع الجوي، يوم 23 يوليو الماضي بالدوري.
وأُوقف اللاعب مباراتين من جانب رابطة الأندية المصرية بسبب اعتدائه بالضرب دون كرة على زميله والسلوك غير الرياضي.
وكانت النيابة العامة أحالت حسين الشحات إلى محكمة جنح مدينة نصر، وتم تحديد جلسة بتاريخ 18 أبريل الجاري لنظر القضية.
وقال إبراهيم عبد الجواد، في تصريحات تلفزيونية: "أفاجئ حضراتكم ونفسي بأن الأزمة التي اندلعت منذ 7 أشهر بين اللاعبين لم يتم البت فيها وتحريكها إلا يوم الأحد الماضي، النادي الأهلي لما علم إن الشيبي لجأ للمحاكم المدنية عاد لاتحاد الكرة لمعرفة تطورات القضية لكي يتحرك بدوره قانونيا".
وأضاف: "ولكن اتحاد الكرة أصدر بيانا وقال إنه أحال القضية للجنة الانضباط، ولكن اتضح أن الأمر كان مجرد نية لدى مسؤولي الاتحاد اعتمادا على أن الأمر سيتم حله بالتصالح، وبالتالي لم يصل للجنة الانضباط أي قرار وكل ما قيل كان مجرد كلام وأنا متأكد من كلامي بنسبة مليون في المائة، ولو لدى اتحاد الكرة ورقة واحدة تثبت أن هناك شكوى من الأهلي وجهت للجنة الانضباط قبل 31 مارس الماضي يظهره وسأعتذر لهم على الهواء".
وتابع: "الموضوع وصل للمستشار محمد شيرين، رئيس لجنة الانضباط، يوم الأحد الماضي وتم تحديد جلسة استماع اليوم الأربعاء، هل يعقل هذا؟ موضوع مر عليه 6 أشهر فجأة يتم تحريكه لما وصل للمحاكم، إحنا شغالين بطريقة غريبة في عصر الذكاء الاصطناعي".
وكان محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي، أصدر بيانًا رسميًا يعلن من خلاله تطورات جديدة، وهي تصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما أكد بأن الأحكام والسوابق القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم وقراراته المختلفة ومحكمة التحكيم الرياضي أقرت على أنّ المسائل الجنائية تخرج عن اختصاص السلطات والهيئات الرياضية وتخضع لأحكام القانون الداخلي بالدولة وتختص السلطات الجنائية المحلية بالبت بها.