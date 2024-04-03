مفاجأة صادمة في أزمة حسين الشحات والشيبي (فيديو)

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن مفاجأة صادمة تخص الأزمة الدائرة بين محمد الشيبي، نجم بيراميدز، وحسين الشحات، نجم الأهلي، والتي وصل صداها إلى النيابة العامة المصرية.

وحرك الشيبي دعوى قضائية ضد حسين الشحات، بعد اعتداء الأخير عليه بالصفع على وجهه عقب لقاء بيراميدز وضيفه الأهلي على استاد الدفاع الجوي، يوم 23 يوليو الماضي بالدوري.

وأُوقف اللاعب مباراتين من جانب رابطة الأندية المصرية بسبب اعتدائه بالضرب دون كرة على زميله والسلوك غير الرياضي.

وكانت النيابة العامة أحالت حسين الشحات إلى محكمة جنح مدينة نصر، وتم تحديد جلسة بتاريخ 18 أبريل الجاري لنظر القضية.

وقال إبراهيم عبد الجواد، في تصريحات تلفزيونية: "أفاجئ حضراتكم ونفسي بأن الأزمة التي اندلعت منذ 7 أشهر بين اللاعبين لم يتم البت فيها وتحريكها إلا يوم الأحد الماضي، النادي الأهلي لما علم إن الشيبي لجأ للمحاكم المدنية عاد لاتحاد الكرة لمعرفة تطورات القضية لكي يتحرك بدوره قانونيا".