محامي الشيبي يلجأ للفيفا.. ويؤكد: تصرف الشحات "جريمة مكتملة الأركان"

أعلن هاني بكري، المستشار القانوني لمحمد الشيبي، نجم فريق بيراميدز، تصعيد شكوى اللاعب في أزمته مع حسين الشحات، لاعب الأهلي، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحرك الشيبي دعوى قضائية ضد حسين الشحات، بعد اعتداء الأخير عليه بالصفع على وجهه عقب لقاء بيراميدز وضيفه الأهلي على استاد الدفاع الجوي، يوم 23 يوليو الماضي بالدوري.

وأُوقف اللاعب مباراتين من جانب رابطة الأندية المصرية بسبب اعتدائه بالضرب دون كرة على زميله والسلوك غير الرياضي.

وكانت النيابة العامة أحالت حسين الشحات إلى محكمة جنح مدينة نصر، وتم تحديد جلسة بتاريخ 18 أبريل الجاري لنظر القضية.

وقال البيان: "أكد المستشار هاني بكري محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي بأنّ اللاعب تلقى بتاريخ 31 مارس 2024 أثناء تواجده في المملكة المغربية خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تحديد جلسة أمام لجنة الانضباط، يوم 3 أبريل 2024 (أي بعد 3 أيام فقط!)، ومن الغريب أنّ هذه الجلسة تأتي بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إحالة اللاعب لهذه اللجنة، فضلاً عن كونها أتت بعد ضغوط عديدة مارستها العديد من الجهات المعلومة للكافة. وفي هذا الصدد، يود اللاعب محمد الشيبي التأكيد على الحقائق الآتية:

أولاً: لم يكن راغبًا بأن يصبح الاتحاد المصري لكرة القدم وغيره طرفًا في نزاعه القانوني ضد حسين الشحات، إلا أنّ الوضع الحالي بات يحتم على اللاعب الدفاع عن حقوقه والحفاظ على سمعته بكافة السبل المقررة قانونًا ولوائحيًا.