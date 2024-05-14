دي بروين يشعل صراعاً بين الاتحاد والنصر والقادسية

وفجر الإيطالي رودي غاليتي الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات مفاجأة مدوية، بعدما أكد عبر تصريحات لقناة العربية، أن نجم مانشستر سيتي أبدى ترحيباً بفكرة الرحيل للدوري السعودي في الموسم المقبل.

وأشار غاليتي إلى أن دي بروين تلقى بالفعل اتصالات من إدارة اتحاد جدة السعودي، في الفترة الأخيرة، من أجل معرفة إمكانية التعاقد معه في الموسم المقبل.

وأوضح أن النجم البلجيكي رحب بالفعل بفكرة الرحيل للدوري السعودي، ولكنه طالب إدارة اتحاد جدة بتقديم عرض رسمي لدراسة مستقبله مع مانشستر سيتي.

ولن يكون عرض الاتحاد الوحيد في جعبة دي بروين من الدوري السعودي، بعدما أبدى نادي النصر اهتمامه أيضاً بالفوز بخدمات اللاعب الموهوب، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.