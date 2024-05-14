دي بروين يشعل صراعاً بين الاتحاد والنصر والقادسية
أصبح البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الاسم الأكثر تداولاً في سوق الانتقالات الصيفية، في الموسم الجديد للدوري السعودي.
وفجر الإيطالي رودي غاليتي الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات مفاجأة مدوية، بعدما أكد عبر تصريحات لقناة العربية، أن نجم مانشستر سيتي أبدى ترحيباً بفكرة الرحيل للدوري السعودي في الموسم المقبل.
وأشار غاليتي إلى أن دي بروين تلقى بالفعل اتصالات من إدارة اتحاد جدة السعودي، في الفترة الأخيرة، من أجل معرفة إمكانية التعاقد معه في الموسم المقبل.
وأوضح أن النجم البلجيكي رحب بالفعل بفكرة الرحيل للدوري السعودي، ولكنه طالب إدارة اتحاد جدة بتقديم عرض رسمي لدراسة مستقبله مع مانشستر سيتي.
ولن يكون عرض الاتحاد الوحيد في جعبة دي بروين من الدوري السعودي، بعدما أبدى نادي النصر اهتمامه أيضاً بالفوز بخدمات اللاعب الموهوب، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.
وحصل دي بروين أيضاً على اهتمام من جانب نادي القادسية العائد للدوري السعودي، لضمه في الموسم المقبل.
ويقدم اللاعب البلجيكي صاحب الـ32 عاماً مستويات مميزة مع مانشستر سيتي، بعد عودته من الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية الموسم.
وشارك دي بروين خلال 16 مباراة بالدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 9 أهداف لزملائه.
ويمتد عقد اللاعب البلجيكي مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025، وبالتالي سيكون دي بروين متاحاً للتوقيع مع أي فريق، بداية من شهر يناير المقبل، دون الرجوع لإدارة النادي الإنجليزي.