هروب محترف الأهلي المصري
فشل قطاع كرة الطائرة في النادي الأهلي المصري في التوصل لاتفاق لعودة المحترف الأمريكي جاريث مواجاتوتيا بعد رحيله بشكل مفاجئ.
وينتظر فريق الأهلي الذي توج أخيرا بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك جزءا حاسما من الموسم على لقبي الدوري والكأس.
وحسب مصادر، فإن مواجاتوتيا غادر إلى بلاده ورفض فكرة العودة من جديد لاستكمال عقده مع النادي الذي يتبقى به شهرا واحدا.
ولن يكون من حق الأهلي التعاقد مع لاعب محترف بديل بسبب غلق باب القيد، وبذلك سيستكمل الموسم بقائمته الحالية نفسها.
ويسعى الأهلي لاستعادة لقبي الدوري والكأس بعدما خسرهما على مدار موسمين متتاليين لصالح غريمه الزمالك.
مواجاتوتيا يجيد الاستقبال، وانضم للأهلي خلال يناير الماضي فقط، كما سبق أن مثَّل الفريق عام 2021 ويعد من أبرز المحترفين في دوري الكرة الطائرة المصري.
ولم يعلق الأهلي بشكل رسمي بعد على أنباء فشل عودة اللاعب.