هروب محترف الأهلي المصري

وحسب مصادر، فإن مواجاتوتيا غادر إلى بلاده ورفض فكرة العودة من جديد لاستكمال عقده مع النادي الذي يتبقى به شهرا واحدا.

ولن يكون من حق الأهلي التعاقد مع لاعب محترف بديل بسبب غلق باب القيد، وبذلك سيستكمل الموسم بقائمته الحالية نفسها.