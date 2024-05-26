رد حاسم من عائلة غوندوغان حول تحريضه ضد تشافي

مسألة وقت فقط قبل أن يصبح هانزي فليك المدرب القادم لبرشلونة، حيث كشفت تقارير صحفية إسبانية، أنه من المرجح أن يتولى المدرب الألماني مهامه غدًا الاثنين.

قد يؤدي وصول فليك إلى حقبة جديدة في برشلونة وقد يؤدي إلى العديد من التغييرات في الفريق، ومع ذلك، هناك بعض اللاعبين الذين قد يستفيدون من وصوله، بما في ذلك إيلكاي غوندوغان.

ويرتبط غوندوغان بعلاقة ممتازة مع فليك، حيث عمل معه في المنتخب الألماني، لدرجة أن تقارير صحفية زعمت أن غوندوغان أوصى مجلس إدارة برشلونة بتعيين فليك مدربًا للفريق.

ولكن نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن مصادر مقربة من عائلة غوندوغان، النفي التام لهذه الأخبار.

وقالت الصحيفة عن مصادر من عائلة اللاعب، إن غوندوغان لم يقدّم أي توصيات من هذا القبيل إلى مجلس إدارة برشلونة.

كما أوضحت الصحيفة أن غوندوغان لم يبلغ مجلس إدارة برشلونة بأن فليك كان مدربًا جيدًا وذا سلوك ناعم.

واختتمت: "غوندوغان يكنُّ احترامًا كبيرًا لتشافي هيرنانديز، وحتى لو طُلب منه تقديم توصية بشأن فليك، فلن يفعل ذلك احترامًا لمدرب برشلونة.