رد حاسم من عائلة غوندوغان حول تحريضه ضد تشافي
رد الألماني إيلكاي غوندوغان نجم خط وسط نادي برشلونة الإسباني، بكلام حاسم على تقارير أفادت بتواصله مع مواطنه هانزي فليك، والذي سيخلف تشافي هرنانديز في تدريب الفريق الكتالوني.
مسألة وقت فقط قبل أن يصبح هانزي فليك المدرب القادم لبرشلونة، حيث كشفت تقارير صحفية إسبانية، أنه من المرجح أن يتولى المدرب الألماني مهامه غدًا الاثنين.
قد يؤدي وصول فليك إلى حقبة جديدة في برشلونة وقد يؤدي إلى العديد من التغييرات في الفريق، ومع ذلك، هناك بعض اللاعبين الذين قد يستفيدون من وصوله، بما في ذلك إيلكاي غوندوغان.
ويرتبط غوندوغان بعلاقة ممتازة مع فليك، حيث عمل معه في المنتخب الألماني، لدرجة أن تقارير صحفية زعمت أن غوندوغان أوصى مجلس إدارة برشلونة بتعيين فليك مدربًا للفريق.
ولكن نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن مصادر مقربة من عائلة غوندوغان، النفي التام لهذه الأخبار.
وقالت الصحيفة عن مصادر من عائلة اللاعب، إن غوندوغان لم يقدّم أي توصيات من هذا القبيل إلى مجلس إدارة برشلونة.
كما أوضحت الصحيفة أن غوندوغان لم يبلغ مجلس إدارة برشلونة بأن فليك كان مدربًا جيدًا وذا سلوك ناعم.
واختتمت: "غوندوغان يكنُّ احترامًا كبيرًا لتشافي هيرنانديز، وحتى لو طُلب منه تقديم توصية بشأن فليك، فلن يفعل ذلك احترامًا لمدرب برشلونة.
ويختتم برشلونة منافسات الموسم الحالي بمواجهة إشبيلية، يوم الأحد، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، في المباراة الأخيرة للمدرب تشافي، قبل تعيين فليك.
وضمِن برشلونة المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة بفارق 4 نقاط عن جيرونا، قبل الجولة الختامية للمسابقة.
فيما حسم ريال مدريد لقب الموسم الحالي من الدوري الإسباني برصيد 94 نقطة.