تعليق مثير من زميل ميسي على تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

وجه جوردي ألبا، نجم إنتر ميامي الحالي وبرشلونة السابق، تعليقًا مثيرًا بشأن تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في التاريخ، وللمرة السادسة في آخر 10 سنوات (2014-2024)، حيث بدا أنه يقلل من الأمر.

وقال لاعب برشلونة المنضم في الميركاتو الصيفي الماضي لصفوف إنتر ميامي الأمريكي: "ريال مدريد فاز بدوري أبطال أوروبا؟ ما دام ليست له علاقة ببرشلونة فالأمر غير مهم بالنسبة لي".

وأضاف: "كنت محظوظًا بالفوز بالعديد من الألقاب برفقة برشلونة، أنا أتابع الكرة الأوروبية عن بُعد لأنني أعيش هنا تجربة أخرى أكثر هدوءًا للنفس، لكنني أرغب بالطبع في مواصلة المنافسة وتحقيق الفوز".