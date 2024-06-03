تعليق مثير من زميل ميسي على تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا
وجه جوردي ألبا، نجم إنتر ميامي الحالي وبرشلونة السابق، تعليقًا مثيرًا بشأن تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في التاريخ، وللمرة السادسة في آخر 10 سنوات (2014-2024)، حيث بدا أنه يقلل من الأمر.
وقال لاعب برشلونة المنضم في الميركاتو الصيفي الماضي لصفوف إنتر ميامي الأمريكي: "ريال مدريد فاز بدوري أبطال أوروبا؟ ما دام ليست له علاقة ببرشلونة فالأمر غير مهم بالنسبة لي".
وأضاف: "كنت محظوظًا بالفوز بالعديد من الألقاب برفقة برشلونة، أنا أتابع الكرة الأوروبية عن بُعد لأنني أعيش هنا تجربة أخرى أكثر هدوءًا للنفس، لكنني أرغب بالطبع في مواصلة المنافسة وتحقيق الفوز".
وتابع: "لكن في الحقيقة أركز أكثر هنا مع إنتر ميامي وفي هذه المدينة وفي هذا البلد، وعائلتي في حالة جيدة جدًّا، وأنا سعيد هنا، أتمنى الأفضل دائمًا لبرشلونة لأنه نادي حياتي، بالتالي فكل ما هو ليس عن برشلونة فهو غير مهم".
وجاءت تصريحات ألبا بعد تسجيله لهدف تعادل إنتر ميامي 3/3 أمام سانت لويس سيتي في الدقيقة الـ85، لينقذ فريقه من خسارة مؤكدة بعد هدف بنيران صديقة أحرزه لويس سواريز خلال الشوط الثاني من المباراة التي استضافها إنتر ميامي.
واحتفل الآلاف من مشجعي العملاق الإسباني ريال مدريد بفوز فريقهم بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه، مساء الأحد، في وسط العاصمة مدريد ورافقوا حافلة الفريق المكشوفة عبر المدينة للاقتراب من اللاعبين.
وفاز ريال مدريد على بروسيا دورتموند 2-صفر في ملعب ويمبلي اللندني في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي.