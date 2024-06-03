ريال مدريد يُسعد رونالدو في احتفالات دوري الأبطال (صورة)

أسعد نادي ريال مدريد الإسباني نجمه الأسبق البرتغالي كريستيانو رونالدو بلفتة طيبة على هامش الاحتفالات بلقب دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد لقب دوري الأبطال للمرة 15 في تاريخه بتغلبه على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب ويمبلي.

وأقام ريال مدريد احتفالات واسعة بعد وصول الفريق إلى العاصمة الإسبانية قادمًا من إنجلترا.