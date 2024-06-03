ريال مدريد يُسعد رونالدو في احتفالات دوري الأبطال (صورة)
أسعد نادي ريال مدريد الإسباني نجمه الأسبق البرتغالي كريستيانو رونالدو بلفتة طيبة على هامش الاحتفالات بلقب دوري أبطال أوروبا.
وحقق ريال مدريد لقب دوري الأبطال للمرة 15 في تاريخه بتغلبه على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب ويمبلي.
وأقام ريال مدريد احتفالات واسعة بعد وصول الفريق إلى العاصمة الإسبانية قادمًا من إنجلترا.
وطاف لاعبو الفريق الإسباني أرجاء مدريد بحافلة مكشوفة حتى الوصول إلى ملعب (سانتياغو برنابيو) للاحتفال مع الجماهير التي حضرت بالآلاف.
وعرض ريال مدريد صورة في ملعبه تحمل الأهداف الخالدة للفريق في دوري أبطال أوروبا وكان بينها هدف شهير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
واحتفى ريال مدريد بهدف الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو في نهائي النسخة الأولى عام 1956 في مرمى ستاد ريمس الفرنسي.
وظهر أيضًا هدف زين الدين زيدان في مرمى باير ليفركوزن الألماني بنهائي نسخة 2002 بجانب هدف سيرغيو راموس في مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2014 وهدف لرونالدو عام 2016.