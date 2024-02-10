الرأس الأخضر أم كاب فيردي.. ضياء السيد يسخر من تصريحاته (فيديو)

سخر ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، من تصريحاته بشأن أفضل المنتخبات في بطولة أمم إفريقيا 2023، والمفاضلة بين "الرأس الأخضر وكاب فيردي" رغم أنهم دولة واحدة.

مدرب منتخب مصر السابق قال أمس الخميس في تصريحات تلفزيونية إنه معجب بطريقة لعب منتخب الرأس الأخضر، ويأتي من بعده منتخب كاب فيردي.