الرأس الأخضر أم كاب فيردي.. ضياء السيد يسخر من تصريحاته (فيديو)
سخر ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، من تصريحاته بشأن أفضل المنتخبات في بطولة أمم إفريقيا 2023، والمفاضلة بين "الرأس الأخضر وكاب فيردي" رغم أنهم دولة واحدة.
مدرب منتخب مصر السابق قال أمس الخميس في تصريحات تلفزيونية إنه معجب بطريقة لعب منتخب الرأس الأخضر، ويأتي من بعده منتخب كاب فيردي.
وتعرض ضياء السيد لوابل من السخرية، حيث أن الرأس الأخضر هو نفسه منتخب كاب فيردي.
ودخل ضياء السيد على "خط السخرية" وسخر من نفسه هو الآخر.
وقال السيد عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس": "بس مما لا شك فيه أن أداء الرأس الأخضر أعلى من كاب فيردي".
وودعت مصر كأس الأمم الأفريقية من دور الستة عشر بخسارة ركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.