ليفربول
ليفربول

برشلونة يستغل عدم استقرار ليفربول للانقضاض على هذا اللاعب

يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع الكولمبي لويس دياز، نجم نادي ليفربول، في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الكولومبي لويس دياز، جناح ليفربول، اللاعب الأكثر رغبة في برشلونة، رغم القيود المالية التي يواجهها النادي الكتالوني.

ولا يمر الجناح الكولومبي، الذي يرتبط بعقد حتى عام 2027، بأفضل لحظاته في نادي ليفربول بعد تعرضه لانتقادات عنيفة، ورحيل "معلمه الروحي" يورغن كلوب.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "يحتاج برشلونة إلى مستثمرين مثل نايكي وستوديو برسا، لإبرام صفقات كبيرة، وراتب دياز ليس بالمعضلة، ولهذا تم الاستقرار عليه".

كما أن تصريحات والد اللاعب بأن حلمه هو اللعب مع برشلونة تعزز من آمال النادي الإسباني في الحصول على توقيع اللاعب.

ليفربول
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