إنتر ميامي يهزم سينسيناتي بضربات الترجيح ويتأهل لنهائي كأس الولايات المتحدة (فيديو)
قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لنهائي كأس الولايات المتحدة، بعد الفوز بضربات الترجيح على سينسيناتي.
ولجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح بعد التعادل 3/3 حيث فاز إنتر ميامي 5/4 بعد مباراة درامية.
وفشل ميسي في التسجيل لأول مرة منذ انضمامه لإنتر ميامي، لكنه قدم تمريرتين حاسمتين.
وكان سينسيناتي البادئ بالتسجيل وتقدم له لوسيانو أكوستا في الدقيقة الـ 13، بتسديدة من مسافة قصيرة، قبل أن يضيف براندون فازغيس الهدف الثاني في الدقيقة الـ 53 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وقلص ليوناردو كامبانا النتيجة بتسجيل أول أهداف إنتر ميامي في الدقيقة الـ 68، بضربة رأس بعد كرة عرضية من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وفرض إنتر ميامي الشوطين الإضافيين بعدما سجل ليوناردو كامبانا هدفا ثانيا في الدقيقة الـ 90+7 من ضربة رأس أيضا وبعد كرة طولية متقنة من ليونيل ميسي.
وبعد 3 دقائق من صافرة بداية الشوط الإضافي الأول تقدم إنتر ميامي لأول مرة بهدف من توقيع جوزيف مارتينيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
لكن بويا كوبو سجل هدف التعادل لسينسيناتي في الدقيقة الـ 114 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتتجه المباراة إلى الشوطين الإضافيين.
وفي ضربات الترجيح سجل لاعبو إنتر ميامي 5 ضربات بنجاح، وكان ميسي البادئ بالتسديد، في حين سجل لاعبو سينسيناتي 4 ضربات بنجاح قبل أن يضيع نك هاغلونغ الضربة الأخيرة، التي تصدى لها الحارس دريك كالندر.
ومن المقرر أن يلعب إنتر ميامي في النهائي مع هيوستن دينامو، وتلعب المباراة فجر يوم الأربعاء.
وستكون الفرصة مواتية لميسي لقيادة إنتر ميامي لثاني لقب في تاريخه، بعد أيام من التتويج بكأس الدوريات.