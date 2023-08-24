إنتر ميامي يهزم سينسيناتي بضربات الترجيح ويتأهل لنهائي كأس الولايات المتحدة (فيديو)

وكان سينسيناتي البادئ بالتسجيل وتقدم له لوسيانو أكوستا في الدقيقة الـ 13، بتسديدة من مسافة قصيرة، قبل أن يضيف براندون فازغيس الهدف الثاني في الدقيقة الـ 53 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقلص ليوناردو كامبانا النتيجة بتسجيل أول أهداف إنتر ميامي في الدقيقة الـ 68، بضربة رأس بعد كرة عرضية من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفرض إنتر ميامي الشوطين الإضافيين بعدما سجل ليوناردو كامبانا هدفا ثانيا في الدقيقة الـ 90+7 من ضربة رأس أيضا وبعد كرة طولية متقنة من ليونيل ميسي.