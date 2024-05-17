تحدٍّ بين المدرب والحكم.. استخدام جديد ومثير لتقنية الـ"VAR"

تحدٍّ بين المدرب والحكم.. استخدام جديد ومثير لتقنية الـ"VAR"
كشفت شبكة (ESPN) الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيقوم باستخدام جديد لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).
وقالت الشبكة الإسبانية، إن الـ"فيفا" قرر استخدام تجربة جديدة لتقنية الـ VAR، ولكن ستكون في المسابقات الصغيرة.
وأوضحت: "يحق للمدرب أن يطلب من الحكم مراجعة الـ VAR مرتين في كل مباراة، إذا كان قرار الحكم صحيحا يخسر المدرب التحدي، وإذا كان تحدي المدرب صحيحا لا يخسره ويبقى له تحديان".
وعن حالات التجربة الجديدة، قالت الشبكة الإسبانية: "هذا التحدي محصور في هذه الحالات حصرًا: تسجيل هدف، وضربة جزاء، وبطاقة حمراء، وخطأ في تحديد هوية اللاعب".
تاريخ تطبيق الـ VAR
تم استخدام نظام حكم الفيديو لأول مرة في أغسطس/ آب 2016 في مباراة لفريق الشباب في MLS (بطولة كرة القدم الأمريكية).
وشاهد حكم المباراة الرئيس، بناء على توصية حكم الفيديو، الإعادة مرتين، وبعد ذلك أشهر البطاقات الحمراء والصفراء للاعبين.
وبعد نحو شهر، تم استخدام تقنية الـ "VAR" لأول مرة في أوروبا، وكان ذلك في مباراة ودية بين فرنسا وإيطاليا.
وكانت بطولة كأس القارات 2017، التي أقيمت في روسيا، أول بطولة رسمية تستخدم فيها تقنية الـ"VAR".
ومنذ موسم 2017/2018، تم إدخال نظام تقنية الفيديو في كل بطولات كرة القدم.