تحدٍّ بين المدرب والحكم.. استخدام جديد ومثير لتقنية الـ"VAR"

تاريخ تطبيق الـ VAR

تم استخدام نظام حكم الفيديو لأول مرة في أغسطس/ آب 2016 في مباراة لفريق الشباب في MLS (بطولة كرة القدم الأمريكية).

وشاهد حكم المباراة الرئيس، بناء على توصية حكم الفيديو، الإعادة مرتين، وبعد ذلك أشهر البطاقات الحمراء والصفراء للاعبين.

وبعد نحو شهر، تم استخدام تقنية الـ "VAR" لأول مرة في أوروبا، وكان ذلك في مباراة ودية بين فرنسا وإيطاليا.

وكانت بطولة كأس القارات 2017، التي أقيمت في روسيا، أول بطولة رسمية تستخدم فيها تقنية الـ"VAR".

ومنذ موسم 2017/2018، تم إدخال نظام تقنية الفيديو في كل بطولات كرة القدم.