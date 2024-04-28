الأول في العالم.. بلد أوروبي يتخلى نهائيا عن حكم الفيديو المساعد (VAR)

قرر الاتحاد السويدي لكرة القدم التخلي عن اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بشكل نهائي، وذلك بناء على طلب أغلب أندية الدرجتين الأولى والثانية لدوري كرة القدم، وفق ما أوردته صحف محلية.

وقال رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم، فريدريك رينفيلدت، في تصريحات نقلتها صحيفة "التايمز" المحلية، إن 18 ناديا من بين أندية الدرجة الأولى والثانية في السويد طالبت بإلغاء العمل بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وذلك بعد أن أثارت هذه التقنية الكثير من الجدل والانتقادات وتسببت في احتجاجات عدة نواد.

وكشف رينفيلدت أن "استخدام هذه التكنولوجيا خلق جدلا واسعا مؤخرًا؛ لذلك قررنا التوقف عن تجهيز المباريات بنظام حكم الفيديو المساعد في البطولات الاحترافية، وهذا وفقًا لرغبة الغالبية العظمى من أندية الدرجة الأولى والثانية".

وأضاف راينفيلدت: "لن نقدم طلبًا إلى الهيئة المسؤولة عن تطبيق التقنيات الجديدة نتيجة لمعارضة الأندية، وهذا مع احترامنا الكامل للقواعد الديمقراطية التي تحكم مسابقاتنا؛ لذلك لن نستخدم تقنية VAR ولن أفكر في ذلك في المستقبل أيضًا".