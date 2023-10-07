إجراء تغيير فوري على تقنية الـ"VAR" في الدوري الإنجليزي

قالت صحيفة "ميرور" إن قرارات تقنية حكم الفيديو الـ"VAR" في الدوري الإنجليزي الممتاز قد تستغرق وقتًا أطول، بعد أن طُلب من المسؤولين التحقق مرة أخرى من عملهم قبل إجراء المكالمات.

وجاءت هذه التغييرات بعدما شعرت هيئة التحكيم "بالحرج"؛ بسبب الخطأ الفادح في خسارة ليفربول 1/2 أمام توتنهام، يوم السبت الماضي.

وألغى حكم المباراة هدفا صحيحا سجله لويس دياز.

واعتذرت هيئة التحكيم عن الخطأ وأصدرت التسجيل الصوتي للمباراة الذي أظهر كيف تم ارتكاب الخطأ، على الرغم من تواصل الحكم مع زملائه.