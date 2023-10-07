إجراء تغيير فوري على تقنية الـ"VAR" في الدوري الإنجليزي
قالت صحيفة "ميرور" إن قرارات تقنية حكم الفيديو الـ"VAR" في الدوري الإنجليزي الممتاز قد تستغرق وقتًا أطول، بعد أن طُلب من المسؤولين التحقق مرة أخرى من عملهم قبل إجراء المكالمات.
وجاءت هذه التغييرات بعدما شعرت هيئة التحكيم "بالحرج"؛ بسبب الخطأ الفادح في خسارة ليفربول 1/2 أمام توتنهام، يوم السبت الماضي.
وألغى حكم المباراة هدفا صحيحا سجله لويس دياز.
واعتذرت هيئة التحكيم عن الخطأ وأصدرت التسجيل الصوتي للمباراة الذي أظهر كيف تم ارتكاب الخطأ، على الرغم من تواصل الحكم مع زملائه.
وكان رد فعل هوارد ويب، رئيس هيئة التحكيم، إضافة تغييرات جديدة في محاولة للقضاء على مثل هذه الأخطاء.
وسيتعين على تقنية الـ"VAR" تأكيد نتيجة القرارات مع المساعدين قبل التواصل مع حكم الساحة.
وبحسب "ميرور"، فإن خطأ مباراة ليفربول وتوتنهام ذكّر بأن "الحاجة إلى الكفاءة لا ينبغي أن تكون على حساب الدقة".
ووعدت هيئة التحكيم أيضًا بتطوير "بروتوكول اتصال لـ"VAR" بعد الطبيعة الفوضوية للمحادثة في مباراة ليفربول وتوتنهام.
وتقوم هيئة التحكيم أيضًا بمراجعة السياسة التي تسمح لمسؤولي المباريات بإدارتها خارج مواعيد الفيفا واليويفا.
يأتي ذلك بعد أن تولى مايكل أوليفر مسؤولية مباراة واحدة في الدوري السعودي للمحترفين في أبريل.