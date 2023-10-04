كلوب: يجب إعادة مباراة ليفربول وتوتنهام

وقال المدرب الألماني للصحفيين قبل مواجهة أونيون سان-جيلواز البلجيكي بالدوري الأوروبي غدا الخميس: "أعتقد أن هذه المباراة يجب أن تعاد.. من المحتمل ألا يحدث ذلك، الرأي المعارض يتعلق بأننا ربما نفتح الباب أمام الجميع للمطالبة بالمثل".

وأضاف: "أعتقد أن هذا الموقف غير مسبوق، على حد ذاكرتي لم يحدث هذا من قبل، لذا يجب أن تكون الإعادة القرار الصحيح".

وقال كلوب إن الحكام يجب ألا يتحملوا اللوم على الأخطاء وإنما يجب أن تسمح القواعد لهم بتصحيح الأخطاء.

وأوضح: "لم يتعمدوا ذلك، ولا يجب أن ننسى، إنه خطأ واضح.. يجب أن نشكل موقفا أو نحاول تشكيل موقف حيث يمكن لهؤلاء اتخاذ أفضل القرارات، خطأ جسيم لكل المشتركين في القرار يجب تصحيحه في الحال".