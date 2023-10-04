كلوب: يجب إعادة مباراة ليفربول وتوتنهام
قال يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الأربعاء إن المباراة المثيرة للجدل التي خسرها فريقه أمام توتنهام هوتسبير مطلع الأسبوع يجب أن تعاد بعد أن ألغى نظام حكم الفيديو المساعد هدفا بالخطأ كما تسبب في طرد كيرتس جونز.
وخسر ليفربول 2-1 أمام مضيفه توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة أكملها بتسعة لاعبين وأخفق حكم الفيديو في إلغاء هدف صحيح للويس دياز.
ولم يكن دياز متسللا لكن ارتباك حكم الفيديو حول القرار الأصلي تسبب في احتساب مخالفة لصالح توتنهام بدلا من تأكيد هدف ليفربول.
وأقرت لجنة الحكام بذلك واعتذرت عن الخطأ لكن كلوب قال إن هذا لم يحدث اختلافا.
وقال المدرب الألماني للصحفيين قبل مواجهة أونيون سان-جيلواز البلجيكي بالدوري الأوروبي غدا الخميس: "أعتقد أن هذه المباراة يجب أن تعاد.. من المحتمل ألا يحدث ذلك، الرأي المعارض يتعلق بأننا ربما نفتح الباب أمام الجميع للمطالبة بالمثل".
وأضاف: "أعتقد أن هذا الموقف غير مسبوق، على حد ذاكرتي لم يحدث هذا من قبل، لذا يجب أن تكون الإعادة القرار الصحيح".
وقال كلوب إن الحكام يجب ألا يتحملوا اللوم على الأخطاء وإنما يجب أن تسمح القواعد لهم بتصحيح الأخطاء.
وأوضح: "لم يتعمدوا ذلك، ولا يجب أن ننسى، إنه خطأ واضح.. يجب أن نشكل موقفا أو نحاول تشكيل موقف حيث يمكن لهؤلاء اتخاذ أفضل القرارات، خطأ جسيم لكل المشتركين في القرار يجب تصحيحه في الحال".
وواصل: "لكن بالتأكيد يظن هؤلاء أنه لا يمكن فعل ذلك، حسنا.. لنعيد المباراة وإذا حدث هذا في المرة المقبلة امنحهم فرصة للتصحيح".
كما أشار كلوب إلى أن طرد جونز، بسبب التحام ضد لاعب وسط توتنهام إيف بيسوما، كان "خطأ واضحا ومؤكدا".
كما طرد ديوجو جوتا في نفس اللقاء للحصول على انذارين متتاليين.
ويتصدر ليفربول المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي بعد التفوق على لاسك لينتس في الجولة الافتتاحية.