إعادة 50% من ثمن تذاكر مباراة إنتر ميامي وهونغ كونغ للجماهير

سيعيد منظم المباراة الودية لفريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يلعب له ليونيل ميسي في هونغ كونغ والتي أقيمت، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، دون مشاركة النجم الأرجنتيني 50 % من ثمن التذاكر للجمهور بعد احتجاجات واسعة النطاق بعد جلوس ميسي على مقاعد البدلاء طوال المباراة بينما شارك في مواجهة مماثلة في اليابان بعدها بأيام فقط.

وقالت وكالة "تاتلر آسيا" الخاصة منظمة المباراة في بيان عبر صفحتها على "إنستغرام" إنها تشعر "بأسف بالغ وخيبة أمل" بسبب خيبة الأمل التي تعرض لها الجمهور بعد جلوس ميسي على مقاعد البدلاء طوال مباراة الأحد الماضي".

واجتذبت مباراة هونغ كونغ 40 ألف مشجع ودفع بعضهم نحو 5 آلاف دولار هونغ كونغ (640 دولارًا أمريكيًا) مقابل التذكرة الواحدة.

وقالت "تاتلر آسيا" إن جميع حاملي التذاكر التي بيعت من خلال القنوات الرسمية سيحصلون على 50% من الثمن.