زيزو يُسعد جماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية
اقترب أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، من تجديد تعاقده مع النادي، ليزف إلى جماهير القلعة البيضاء بشرى سارة قبيل مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي.
ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، كشف، أمس الخميس، عن زيارة خاصة جمعته باللاعب وأسرته، في لقاء امتد لمدة ساعتين، قبل سفر الفريق الأبيض إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.
وكشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، أن زيزو موافق بالفعل على تجديد عقده لمدة موسمين مع الزمالك، بعد جلسة ممدوح عباس".
وأضاف: " حسين لبيب رئيس النادي كان على علم بهذه الجلسة، وبدوره سيعقد جلسة مع زيزو عقب مباراتي الذهاب والإياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية".
وتابع: "زيزو وافق على التجديد، بعد أن تلقّى وعودًا بترضيته بعرض مناسب، ولكنه لم يوقع على عقود التجديد حتى هذه اللحظة".
كان مسؤولو نادي الزمالك، بدأوا المفاوضات مع "زيزو"، لتجديد عقده مع القلعة البيضاء، الذي ينتهي الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب من حقه التوقيع لأي نادٍ، بداية من يناير 2025، دون الرجوع لإدارة ناديه.
ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان، يوم الـ12 من مايو، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بينما يقام لقاء الإياب، يوم الأحد الـ19 من مايو، على استاد القاهرة.