زيزو يُسعد جماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، كشف، أمس الخميس، عن زيارة خاصة جمعته باللاعب وأسرته، في لقاء امتد لمدة ساعتين، قبل سفر الفريق الأبيض إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، أن زيزو موافق بالفعل على تجديد عقده لمدة موسمين مع الزمالك، بعد جلسة ممدوح عباس".

وأضاف: " حسين لبيب رئيس النادي كان على علم بهذه الجلسة، وبدوره سيعقد جلسة مع زيزو عقب مباراتي الذهاب والإياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية".

وتابع: "زيزو وافق على التجديد، بعد أن تلقّى وعودًا بترضيته بعرض مناسب، ولكنه لم يوقع على عقود التجديد حتى هذه اللحظة".