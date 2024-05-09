تطور حاسم في تجديد عقد زيزو مع الزمالك

يبدو أن جماهير الزمالك تترقب تطورًا حاسمًا في مسألة ملف تجديد عقب أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق الأبيض، بعدما كشف ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، عن زيارة خاصة جمعته باللاعب وأسرته، في لقاء امتد لمدة ساعتين، قبل سفر الفريق الأبيض إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وغادرت بعثة الزمالك مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس، عبر طائرة خاصة، متجهة إلى المغرب.

وأوضح عباس عبر حسابه على منصة "إكس": "سعدت جدًّا بزيارة عائلة الكابتن أحمد زيزو هو وحرمه وآيلا ابنته، وامتدت الزيارة لقرابة الساعتين بلا ملل أو ضجر، فهو لاعب يتكلم بهدوء وعقلانية، ولن أدخل في تفاصيل ما ناقشته فيه، لكنه وعد جماهير الزمالك خيرًا".

وأضاف: "أحب أن يكون هذا النموذج هو وشيكابالا وعمر جابر وأحمد فتوح، وبالتوفيق في رحلة المغرب وقلبي مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، فهو يتحمل ما لا يطيقه بشر".