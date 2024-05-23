النصر السعودي يستهدف حارسين من العيار الثقيل

دخل نادي النصر السعودي في مفاوضات قوية مع حارسين من العيار الثقيل لضم أحدهما إلى صفوفه الموسم المقبل، إذ يسعى بقوة للمنافسة على كافة البطولات.

ويبحث النصر عن بديل محتمل للحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، الذي ينتهي عقده خلال الشهر المقبل، والذي لاقى اهتمامًا من نادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي لاستعادته مجددًا في الصيف، لذلك دخل النادي في مفاوضات مع الحارسين إيدرسون، وأليسون بيكر.

لا يزال أمام إيدرسون عامان متبقيان في عقده مع السيتي، بينما يرتبط أليسون بعقد في قلعة ميرسيسايد حتى عام 2027.

ووفقًا لما ذكره موقع " talksport"، اليوم الخميس، فإن النجم البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، وأيضًا أليسون بيكر، حارس ليفربول، دخلا بقوة على رادار النصر السعودي لضم أحدهما في الميركاتو الصيفي المقبل.