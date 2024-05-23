النصر السعودي يستهدف حارسين من العيار الثقيل
دخل نادي النصر السعودي في مفاوضات قوية مع حارسين من العيار الثقيل لضم أحدهما إلى صفوفه الموسم المقبل، إذ يسعى بقوة للمنافسة على كافة البطولات.
ويبحث النصر عن بديل محتمل للحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، الذي ينتهي عقده خلال الشهر المقبل، والذي لاقى اهتمامًا من نادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي لاستعادته مجددًا في الصيف، لذلك دخل النادي في مفاوضات مع الحارسين إيدرسون، وأليسون بيكر.
لا يزال أمام إيدرسون عامان متبقيان في عقده مع السيتي، بينما يرتبط أليسون بعقد في قلعة ميرسيسايد حتى عام 2027.
ووفقًا لما ذكره موقع " talksport"، اليوم الخميس، فإن النجم البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، وأيضًا أليسون بيكر، حارس ليفربول، دخلا بقوة على رادار النصر السعودي لضم أحدهما في الميركاتو الصيفي المقبل.
ويعد إيدرسون أحد العناصر الأساسية في كتيبة غوارديولا، إذ انضم إلى مانشستر سيتي في يوليو 2017، ويرتبط بعقد حتى يونيو 2026، وقاد فريقه للعديد من البطولات، أبرزها الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي، كما توج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، للمرة السادسة في مسيرته، والرابعة على التوالي.
بينما يملك أليسون بيكر، البالغ من العمر 31 عامًا، عقدًا يمتد مع ليفربول حتى عام 2027، لكن الثورة الكبرى التي يعيشها الفريق الأحمر قد تدفعه للمغادرة خلال ميركاتو الصيف المقبل.
وانضم أليسون بيكر إلى صفوف ليفربول، قادمًا من روما الإيطالي عام 2018 ومنذ ذلك الوقت لعب دورًا حاسمًا في تشكيلة الفريق تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، خاصة على صعيد الفوز بمسابقتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن منصات التتويج.
وخاض أليسون بقميص "الريدز" منذ الوصول إلى "أنفيلد" 262 مواجهة عبر مختلف المسابقات، تلقت خلالها شباك الحارس البرازيلي 236 هدفًا، فيما خرج بشباك نظيفة في 113 مباراة.
ويستعد النصر لخوض مواجهة قوية مع نظيره الرياض، مساء الخميس، في إطار لقاءات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
ويخوض "العالمي" مباراته وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الهلال صاحب الصدارة والمتوج بلقب الدوري السعودي عن الموسم الحالي.
أما الرياض فيقبع في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة، بعد تحقيق 7 انتصارات و10 تعادلات، فيما نال 15 هزيمة.