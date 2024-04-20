ماكس فرستابن يفوز بأول سباق للسرعة في موسم فورمولا 1
توج بطل العالم الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول ببطولة أول سباق للسرعة في موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، عندما تفوق على جميع أقرانه في سباق جائزة الصين الكبرى على حلبة شنغهاي الدولية، اليوم السبت.
وفي السباق الذي يتكون من 19 لفة، تفوق فرستابن (26 عاما) بفارق 13.043 ثانية على أقرب ملاحقيه البريطاني المخضرم لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سابقا سبع مرات.
وعزز فرستابن بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية موقعه في صدارة قائمة السائقين، بعدما اتسع الفارق الذي يتفوق به على زميله في الفريق المكسيكي سيرجيو بيريز، الذي احتل المركز الثالث في سباق السرعة اليوم.
واحتل سائقا فريق فيراري شارل لوكلير القادم من موناكو، والإسباني كارلوس ساينز، المركزين الرابع والخامس على الترتيب.
وانطلق البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين من المركز الأول، لكن سيارته خرجت عن المضمار في اللفة الأولى بينما كان يتصارع مع هاميلتون، وحصل على المركز السادس في النهاية.
وقال نوريس: "ربما كان من الممكن لي الحصول على موقع أفضل بمركز أول مركزين لكن هذا ما حدث... مرسيدس حقق سرعة واضحة اليوم".
واحتل الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين الثاني، المركز السابع، في حين حل البريطاني جورج راسل زميل هاميلتون في مرسيدس ثامنا، ليقتنص النقطة الأخيرة.
وبدأ فرستابن السباق من المركز الرابع، وواجه بعض الصعوبة في البداية، قبل أن يتجاوز الإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن الذي خرج من السباق، بسبب ثقب في أحد الإطارات، وحادث مع ساينز في اللفة السابعة.
وبعد ذلك بلفتين تجاوز فرستابن منافسه البريطاني هاميلتون.
وقال فرستابن: "اللفات القليلة الأولى كانت بالفعل منهكة. كانت المنافسة قوية تماما في المقدمة".
وأضاف فرستابن "لكن بعد ذلك أصبحنا أكثر قوة وشعرت براحة أكثر قليلا إلى جانب توازن السيارة أيضا، وتمكنت من الاهتمام بالإطارات. لذا أنا سعيد جدا بذلك".
وقال هاميلتون (39 عاما)، إن فريقه قطع خطوة مهمة كبيرة للأمام، بتواجده بين فرق المقدمة الثلاثة للمرة الأولى خلال الموسم الحالي.
وأضاف هاميلتون "هذه هي أفضل نتيجة أحققها منذ مدة طويلة.. وأنا متحمس للسباق غدا".
وستقام التجارب التأهيلية الرسمية للسباق الخامس في الموسم في وقت لاحق اليوم السبت، بينما لا يتوقع هاميلتون أن ينافس فريقه على مركز الانطلاق الأول؛ لأنه لا يزال أقل سرعة على مستوى اللفة الواحدة، من فيراري ورد بول.
وقال السائق البريطاني عن ذلك: "لا أتوقع أن ننافس على الانطلاق من الصف الأول، لكن الجانب الإيجابي هو أنه يمكننا تحقيق بعض التعديلات، ومن ثم أتمنى أن أتمكن من تحسين أداء السيارة خلال الساعات الثلاث المقبلة، وتحقيق نتائج أفضل مما حققناه في الماضي في التجارب التأهيلية".
وحصل الصيني تشو غوانيو سائق ساوبر على المركز التاسع مباشرة قبل كيفن ماغنوسن سائق هاس.