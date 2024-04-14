فيرلاين أول سائق يفوز بسباقين في فورمولا E في 2024

ويتساوى السائق الألماني، الذي فاز بسباق مكسيكو سيتي في مستهل منافسات الموسم في يناير/ كانون الثاني الماضي، مع بطل العالم جيك دينيس سائق أندريتي برصيد 89 نقطة لكنه يتفوق على البريطاني بفارق عدد الانتصارات.

وحسم فيرلاين الفوز في اللفة الأخيرة عندما نفدت طاقة سيارة أوليفر رولاند سائق نيسان، الفائز بسباق أمس السبت بعد تجريد أنتونيو فيلكس دا كوستا من الفوز لأسباب فنية، قبل خط النهاية.

وحل دينيس ثانيا، بعدما انطلق من المركز التاسع، بينما حل نيك كاسيدي سائق جاجوار الذي بدأ السباق من المركز الثامن بعدما تخطى نيكو مولر سائق ايه.بي.تي كوبرا قرب النهاية.

وهذا الفوز السادس الذي يحققه فيرلاين في مسيرته بالبطولة.