فيرلاين أول سائق يفوز بسباقين في فورمولا E في 2024
أصبح باسكال فيرلاين سائق بورشه أول من يفوز بسباقين في بطولة العالم لسباقات فورمولا E للسيارات الكهربائية بعدما انتصر في السباق الثاني الذي يقام في حلبة ميسانو الإيطالية اليوم الأحد ليتصدر الترتيب العام بعد سبع جولات.
ويتساوى السائق الألماني، الذي فاز بسباق مكسيكو سيتي في مستهل منافسات الموسم في يناير/ كانون الثاني الماضي، مع بطل العالم جيك دينيس سائق أندريتي برصيد 89 نقطة لكنه يتفوق على البريطاني بفارق عدد الانتصارات.
وحسم فيرلاين الفوز في اللفة الأخيرة عندما نفدت طاقة سيارة أوليفر رولاند سائق نيسان، الفائز بسباق أمس السبت بعد تجريد أنتونيو فيلكس دا كوستا من الفوز لأسباب فنية، قبل خط النهاية.
وحل دينيس ثانيا، بعدما انطلق من المركز التاسع، بينما حل نيك كاسيدي سائق جاجوار الذي بدأ السباق من المركز الثامن بعدما تخطى نيكو مولر سائق ايه.بي.تي كوبرا قرب النهاية.
وهذا الفوز السادس الذي يحققه فيرلاين في مسيرته بالبطولة.
وحتى سباق اليوم الأحد، فاز ستة سائقين مختلفين بستة سباقات هذا الموسم.
وبدا رولاند، الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 80 نقطة، في طريقه ليصبح أول سائق يفوز بسباقين هذا الموسم عندما بدأ اللفة الأخيرة متفوقا بفارق 1.4 ثانية على فيرلاين، لكنه لم يتمكن من الفوز عندما تباطأت سيارته في المنعطف الخامس.
ويقام السباق المقبل في مونت كارلو في 27 أبريل/ نيسان المقبل.