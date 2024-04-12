فورمولا 1: أستراليا تستضيف السباق الافتتاحي في موسم 2025

وسينطلق الموسم المكون من 24 سباقا في 16 مارس آذار في ملبورن، وسينتهي في أبوظبي في السابع من ديسمبر كانون الأول، بينما تحتفل البطولة بالذكرى 75 لانطلاقها.

وأقيم سباق جائزة البحرين الكبرى في الجولة الافتتاحية للموسم منذ 2021، بينما كان السباق السعودي في الجولة الثانية في البطولة منذ 2022.

وغابت فورمولا 1 عن حلبة ألبرت بارك في ملبورن في 2020 و2021؛ بسبب جائحة كوفيد-19، لكنها الآن ستستضيف الجولة الافتتاحية للموسم بدلا من مملكة البحرين المسلمة بسبب حلول شهر رمضان في مارس آذار من العام المقبل.

وسيقام أول سباق أوروبي في حلبة إيمولا الإيطالية مباشرة قبل سباقي موناكو وإسبانيا. وستقام السباقات الثلاثة في ثلاثة أسابيع متتالية.