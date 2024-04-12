فورمولا 1: أستراليا تستضيف السباق الافتتاحي في موسم 2025
كشف الاتحاد الدولي للسيارات، اليوم الجمعة، عن برنامج بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للعام المقبل، وبناء عليه سيقام السباق الافتتاحي للموسم القادم في أستراليا لأول مرة في ستة أعوام، بينما تغيب البحرين عن الجولة الافتتاحية للموسم.
وسينطلق الموسم المكون من 24 سباقا في 16 مارس آذار في ملبورن، وسينتهي في أبوظبي في السابع من ديسمبر كانون الأول، بينما تحتفل البطولة بالذكرى 75 لانطلاقها.
وأقيم سباق جائزة البحرين الكبرى في الجولة الافتتاحية للموسم منذ 2021، بينما كان السباق السعودي في الجولة الثانية في البطولة منذ 2022.
وغابت فورمولا 1 عن حلبة ألبرت بارك في ملبورن في 2020 و2021؛ بسبب جائحة كوفيد-19، لكنها الآن ستستضيف الجولة الافتتاحية للموسم بدلا من مملكة البحرين المسلمة بسبب حلول شهر رمضان في مارس آذار من العام المقبل.
وسيقام أول سباق أوروبي في حلبة إيمولا الإيطالية مباشرة قبل سباقي موناكو وإسبانيا. وستقام السباقات الثلاثة في ثلاثة أسابيع متتالية.
ووجه ستيفانو دومينيكالي رئيس فورمولا 1 ورئيسها التنفيذي الشكر إلى جميع الشركاء على التزامهم ودعمهم في وضع برنامج البطولة للموسم المقبل "ما يبشر بعام رائع آخر في فورمولا 1".
وأضاف دومينيكالي في بيان: "أود الإشادة بفرقنا وسائقينا في فورمولا 1 أبطال رياضتنا، وبجماهيرنا حول العالم لاستمرارهم في متابعة فورمولا 1 بهذا الحماس الهائل".
وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن مواعيد التجارب والاختبارات وسباقات السرعة.
وتقام خلال الموسم الحالي ستة سباقات للسرعة في الصين وميامي والنمسا والولايات المتحدة (أوستن) والبرازيل وقطر.