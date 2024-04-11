فورمولا 1.. أستون مارتن يعلن تمديد عقد فرناندو ألونسو

أعلن أستون مارتن، اليوم الخميس، أنه مدد عقد السائق المخضرم فرناندو ألونسو، حتى نهاية عام 2026.

وجاء تمديد عقد فرناندو ألونسو، بطل العالم للفورمولا 1 مرتين، مع أستون مارتن، ليضع حدا للشائعات بشأن رحيله.

وقال ألونسو: "لقد قيل وكُتب الكثير عن مستقبلي في فورمولا 1 في الأشهر القليلة الماضية، لكن اليوم يسعدني أن أعلن أنني هنا للبقاء مع أستون مارتن أرامكو بموجب اتفاق متعدد السنوات".

وأضاف: "لقد قلت في بداية العام إنني سأقرر ما إذا كنت أرغب في مواصلة التنافس أولا ثم سأجلس مع الفريق".

وتابع: "منذ انضمامي للفريق في عام 2023، شعرت وكأنني في بيتي، في فترة تزيد على 15 شهرا بقليل، حققنا الكثير معا، ارتقينا لمنصات التتويج وخضنا بعض المعارك التي لا تنسى".

وانتقل ألونسو، بطل العالم مرتين في فورمولا 1، إلى أستون مارتن لموسم 2023 قادما من ألبين، وصعد إلى منصة التتويج ست مرات في أول ثمانية سباقات مع فريقه الجديد.

وصعد ألونسو على منصة التتويج للمرة رقم 100 في مسيرته، عندما احتل المركز الثالث في سباق جائزة السعودية الكبرى لعام 2023، ليصبح واحدا من ستة سائقين فقط في فورمولا 1 حققوا هذا الإنجاز.