ياسين بن زية يخطف الأنظار بهدف مذهل في مباراة الجزائر وجنوب أفريقيا (فيديو)
خطف ياسين بن زية، لاعب قرّه باغ الأذربيجاني، الأنظار بتسجيله هدفًا مذهلًا لمنتخب الجزائر ضد ضيفه الجنوب أفريقي في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائرية، وانتهى بالتعادل بنتيجة (3-3).
وتعد هذه ثاني مباراة لمنتخب الجزائر تحت قيادة مدربه الجديد السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، وذلك بعد فوزه وديًّا في اللقاء الأول الذي لعبه يوم الجمعة الماضي، أمام بوليفيا بنتيجة (3-2).
وقدم بن زية مباراة رائعة، إذ سجَّل هدف بلاده الأول في الدقيقة الـ22، بتسديدة قوية، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، في الدقيقة الـ70، بخلفية مزودجة رائعة صنعها بنفسه.
وغادر اللاعب في الدقيقة الـ74، وسط تحية وتصفيق الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب.
وقال اللاعب عقب المباراة في تصريحات تلفزيونية: "أشكر الله على العودة إلى هذا المستوى مع المدرب الجديد بيتكوفيتش، كما أشكر اللاعبين والعائلة على دعمي كثيرًا، وأنا فخور جدًّا بتمثيل الجزائر".
يذكر أن ياسين بن زية، قد غاب عن المنتخب الجزائري لمدة 6 سنوات، إذ يعود آخر استدعاء له إلى سنة 2018، عندما كان يلعب في صفوف فنربخشه التركي.
وخلال عام 2020، تعرّض بن زية لِحادث مرور خطير بِفرنسا، أجبره على إجراء بضع عمليات جراحية، وتوقّع البعض أن ينتهي المشوار الرّياضي للاعب، لكن اللاعب الجزائري انتفض بقوة، بداية من الانضمام إلى نادي قرّه باغ في 2023.
منتخب الجزائر على موعد في يونيو المقبل مع خوض مباراتين قويتين ضد غينيا وأوغندا على التوالي ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
ويتصدر منتخب الجزائر مجموعته السابعة في تصفيات مونديال 2026 برصيد 6 نقاط بعد فوزه في مباراتين على الصومال وموزمبيق.