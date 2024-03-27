ياسين بن زية يخطف الأنظار بهدف مذهل في مباراة الجزائر وجنوب أفريقيا (فيديو)

خطف ياسين بن زية، لاعب قرّه باغ الأذربيجاني، الأنظار بتسجيله هدفًا مذهلًا لمنتخب الجزائر ضد ضيفه الجنوب أفريقي في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائرية، وانتهى بالتعادل بنتيجة (3-3).

وتعد هذه ثاني مباراة لمنتخب الجزائر تحت قيادة مدربه الجديد السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، وذلك بعد فوزه وديًّا في اللقاء الأول الذي لعبه يوم الجمعة الماضي، أمام بوليفيا بنتيجة (3-2).

وقدم بن زية مباراة رائعة، إذ سجَّل هدف بلاده الأول في الدقيقة الـ22، بتسديدة قوية، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، في الدقيقة الـ70، بخلفية مزودجة رائعة صنعها بنفسه.