سبب مغادرة رامي بن سبعيني معسكر منتخب الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، مغادرة رامي بن سبعيني معسكر الفريق بسبب الإصابة، قبل مواجهة جنوب أفريقيا وديًا يوم الثلاثاء.

وجاءت مغادرة بن سبعيني معسكر منتخب الجزائر بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الجزائري أن أمين غويري غادر المنتخب لظروف عائلية ستمنعه من الاستمرار في المعسكر.

وقال الاتحاد الجزائري عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "منح المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، مساء اليوم الأحد، الضوء الأخضر للمدافع رامي بن سبعيني لمغادرة معسكر المنتخب الوطني المقام بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى".