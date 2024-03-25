سبب مغادرة رامي بن سبعيني معسكر منتخب الجزائر
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، مغادرة رامي بن سبعيني معسكر الفريق بسبب الإصابة، قبل مواجهة جنوب أفريقيا وديًا يوم الثلاثاء.
وجاءت مغادرة بن سبعيني معسكر منتخب الجزائر بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الجزائري أن أمين غويري غادر المنتخب لظروف عائلية ستمنعه من الاستمرار في المعسكر.
وقال الاتحاد الجزائري عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "منح المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، مساء اليوم الأحد، الضوء الأخضر للمدافع رامي بن سبعيني لمغادرة معسكر المنتخب الوطني المقام بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى".
وأضاف: "جاء ذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بوليفيا، وأجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 19 تاركًا مكانه لزميله محمد أمين توغاي".
وتابع: "قرار المدرب جاء بناءً على الفحوصات التي أجراها مدافع نادي بروسيا دورتموند، وأكدت استحالة لحاقه بمباراة الجزائر المقبلة، يوم الثلاثاء المقبل، أمام جنوب أفريقيا بملعب نيلسون مانديلا، في إطار الدورة الودية الدولية".
وتغلب منتخب الجزائر وديًا 3/2 على بوليفيا ضمن سلسلة (فيفا سيريس) الودية، يوم الجمعة الماضي
وودَّع منتخب الجزائر كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج من دور المجموعات.
وبعد ذلك رحل المدرب المحلي جمال بلماضي وحل مكانه البونسي فلاديمير بيتكوفيتش.