نتائج قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي

وتقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي، يوم 22 مايو المقبل، على ملعب أفيفا في دبلن بجمهورية أيرلندا.

ويشارك في دور المجموعات 32 فريقا، يتم تقسيمهم على 8 مجموعات يضم كل منها 4 أندية.

وإشبيلية هو صاحب أكثر ألقاب البطولة بعدد 7 ألقاب، وهو بطل النسخة الأخيرة من البطولة.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16 الذي سيقام بداية من فبراير المقبل.

وسيتأهل وصيف المجموعة إلى جولة فاصلة في مرحلة لخروج المغلوب، حيث سيلتقي مع أحد الأندية الثمانية التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها في دوري أبطال أوروبا.

وستهبط الفرق صاحبة المركز الثالث في مجموعات الدوري الأوروبي إلى دوري المؤتمر، حيث ستلعب مع وصيف مجموعات هذه المسابقة في جولة فاصلة.