نتائج قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي
أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي.
وفيما يلي نتائج القرعة
المجموعة الأولى: ويستهام، أولمبياكوس، فرايبورغ، باتشكا توبولا الصربي.
المجموعة الثانية: أياكس، مارسيليا، برايتون، أيك آثينا.
المجموعة الثالثة: رينجرز، ريال بيتيس، سبارتا براغ، أريس ليماسول.
المجموعة الرابعة: أتلانتا، سبورتينغ لشبونة، شتورم جراس، راكوف تشيستوخوفا.
المجموعة الخامسة: ليفربول، لاسك النمساوي، يونيون سان جلواز، تولوز الفرنسي.
المجموعة السادسة: فياريال، ستاد رين، مكابي حيفا، باناثينايكوس.
المجموعة السابعة: روما، سلافيا براغ، شيريف تيراسبول، سيرفيت السويسري.
المجموعة الثامنة: باير ليفركوزن، كاراباج الأذري، مولده النرويجي، هاكن السويدي.
وتقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي، يوم 22 مايو المقبل، على ملعب أفيفا في دبلن بجمهورية أيرلندا.
ويشارك في دور المجموعات 32 فريقا، يتم تقسيمهم على 8 مجموعات يضم كل منها 4 أندية.
وإشبيلية هو صاحب أكثر ألقاب البطولة بعدد 7 ألقاب، وهو بطل النسخة الأخيرة من البطولة.
ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16 الذي سيقام بداية من فبراير المقبل.
وسيتأهل وصيف المجموعة إلى جولة فاصلة في مرحلة لخروج المغلوب، حيث سيلتقي مع أحد الأندية الثمانية التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها في دوري أبطال أوروبا.
وستهبط الفرق صاحبة المركز الثالث في مجموعات الدوري الأوروبي إلى دوري المؤتمر، حيث ستلعب مع وصيف مجموعات هذه المسابقة في جولة فاصلة.
كما أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة دوري المؤتمر الأوروبي.
وفيما يلي نتائج قرعة دوري المؤتمر الأوروبي:
المجموعة الأولى: ليل، سلوفان براتيسلافا، أولمبيا ليوليانا، كلاكسيفيك.
المجموعة الثانية: جينت، ماكابي، زوريا لوهانسك، بريدابليك.
المجموعة الثالثة: دينامو زغرب، فيكتوريا بلزن، أستانا، بالكاني.
المجموعة الرابعة: كلوب بروج، بودو/جليمت، بشيكتاش، لوغانو.
المجموعة الخامسة: ألكمار، أستون فيلا، ليغيا، زرينيسكي.
المجموعة السادسة: فرينفاروش، فيورنتينا، جينك، تشوكرايتشكي.
المجموعة السابعة: آينتراخت فرانكفورت، باوك، هيلسينكي، أبردين.
المجموعة الثامنة: فنربخشة، لودوغوريتس، سبارتاك ترنافا، نوردسيلاند.