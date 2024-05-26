تأثر كبير من فالفيردي في لحظة وداع توني كروس (صورة)
ظهرت علامات التأثر والحزن الكبير على وجه فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، لحظة وداع توني كروس، الذي خاض آخر مبارياته مع "الميرنغي"، مساء السبت، في الدوري الإسباني، بعدما أعلن اعتزاله عالم كرة القدم بشكل رسمي.
وتعادل ريال مدريد مع ريال بيتيس دون أهداف، في المباراة الوداعية لكروس على ملعب سانتياغو برنابيو.
وأعلن كروس اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم وعقب مشاركته في يورو 2024.
وسيلعب كروس مباراته الأخيرة بقميص ريال مدريد ضد دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 1 يونيو.
وخلال وقوف اللاعبين في ممر شرفي لتحية كروس، أظهرت الصور التأثر الكبير على وجه فالفيردي، الذي يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع النجم الألماني.
وكانت زوجة فالفيردي كشفت أن زوجها ظل يبكي فترة طويلة، بعدما أعلن توني كروس اعتزاله الرسمي، قبل أن يكتب له عبر حساباته الرسمية رسالة وداع عاطفية.
وقاوم الدولي الألماني دموعه عندما دخل الملعب عبر ممر شرفي من زملائه ولاعبي المنافس الذين كانوا يرتدون قميصه رقم ثمانية.
ورفعت الجماهير لافتة عليها وجهه مع عبارة "شكرا لك أيها الأسطورة" بعرض المدرج الجنوبي باستاد "سانتياغو برنابيو".
وفي الدقيقة 85 لم يتمكن كروس من التحكم في انفعالاته وانهار بالبكاء بعد أن تلقى تصفيقا حارا أثناء استبداله، واحتضن أطفاله الثلاثة الذين كانوا جميعا يبكون وينتظرونه على خط التماس.
وتوقفت المباراة عدة دقائق، ليحتضن كروس كل واحد من زملائه ومدربه، قبل أن يعانق أطفاله أخيرا في لحظة مؤثرة.
وأنهى ريال حامل اللقب مشواره في الدوري الإسباني في صدارة الترتيب برصيد 95 نقطة، بفارق 13 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني.