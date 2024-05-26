تأثر كبير من فالفيردي في لحظة وداع توني كروس (صورة)

ظهرت علامات التأثر والحزن الكبير على وجه فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، لحظة وداع توني كروس، الذي خاض آخر مبارياته مع "الميرنغي"، مساء السبت، في الدوري الإسباني، بعدما أعلن اعتزاله عالم كرة القدم بشكل رسمي.

وتعادل ريال مدريد مع ريال بيتيس دون أهداف، في المباراة الوداعية لكروس على ملعب سانتياغو برنابيو.

وأعلن كروس اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم وعقب مشاركته في يورو 2024.

وسيلعب كروس مباراته الأخيرة بقميص ريال مدريد ضد دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 1 يونيو.

وخلال وقوف اللاعبين في ممر شرفي لتحية كروس، أظهرت الصور التأثر الكبير على وجه فالفيردي، الذي يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع النجم الألماني.