بعد بكائه.. رد رائع من توني كروس على فالفيردي (صورة)

وجّه توني كروس، نجم ريال مدريد، ردًّا رائعا لزميله فيدي فالفيردي، الذي بدا غير مصدق اعتزال النجم الألماني لعالم كرة القدم بشكل رسمي بعد بطولة يورو 2024.

وأعلن كروس، أمس الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عقب نهاية مشواره مع منتخب ألمانيا في بطولة اليورو هذا الصيف.

وكانت مينا بونينو، زوجة فالفيردي، أبدت إعجابها بتغريدة تؤكد أن زوجها "لم يتحدث منذ أن علم بخبر اعتزال كروس؛ لأنه ظل يبكي دون توقف لمدة ساعة".

وقام فالفيردي أخيرا بتوديع كروس برسالة عاطفية عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلا: "أعتقد أنه عندما كنا أطفالا، كان لدينا جميعا قدوة، الشخص الذي أعجبنا به، والذي شاهدناه على شاشة التلفزيون والذي قلنا لأنفسنا أريد أن أكون مثل هذا الشخص عندما أكبر".