بعد بكائه.. رد رائع من توني كروس على فالفيردي (صورة)
وجّه توني كروس، نجم ريال مدريد، ردًّا رائعا لزميله فيدي فالفيردي، الذي بدا غير مصدق اعتزال النجم الألماني لعالم كرة القدم بشكل رسمي بعد بطولة يورو 2024.
وأعلن كروس، أمس الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عقب نهاية مشواره مع منتخب ألمانيا في بطولة اليورو هذا الصيف.
وكانت مينا بونينو، زوجة فالفيردي، أبدت إعجابها بتغريدة تؤكد أن زوجها "لم يتحدث منذ أن علم بخبر اعتزال كروس؛ لأنه ظل يبكي دون توقف لمدة ساعة".
وقام فالفيردي أخيرا بتوديع كروس برسالة عاطفية عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلا: "أعتقد أنه عندما كنا أطفالا، كان لدينا جميعا قدوة، الشخص الذي أعجبنا به، والذي شاهدناه على شاشة التلفزيون والذي قلنا لأنفسنا أريد أن أكون مثل هذا الشخص عندما أكبر".
وأضاف: "عندما كنا أطفالا كنا نملك الكثير من الخيال، لربما حلمنا أننا نلعب الكرة مع هذا القدوة الذي كان بعيدا، ويصعب الوصول إليه.. كان ذلك الصبي أنا".
وتابع: "حقق هذا الصبي حلمه ولعب مع اللاعب الذي كان دائما مثله الأعلى".
وأردف: "اليوم، مع شعور غريب وغصة في حلقي، أعلم أن هذا الطفل كان سيحب اللعب معك لمدة 10 سنوات أخرى، وكذلك أنا يا توني، لأنني لم أتوقف أبدا عن كوني ذلك الطفل الذي كان معجبا بك دائما".
وأشار: "لقد كنت أكتب هذه الرسالة طوال اليوم وأعتقد أنني لم أخبرك أبدا، ولا أعرف ما إذا كان بإمكاني القيام بذلك شخصيا، لكنني أريدك أن تعرف أنني أحبك وجزء مما أنا عليه، بسببك".
وقام كروس بدوره بالرد على فالفيردي، قائلا: "عزيزي فالفيردي، أنت تعرف أنك مهم بالنسبة لي لأنني أحبك كلاعب وكشخص، لديك كل شيء حتى تكون قائد هذا الفريق في المستقبل، سوف أكون بجانبك دائمًا".
وكشفت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، أن الأوروغواياني فيدريكو فالفيردي هو من سيرتدي القميص رقم 8 عقب اعتزال كروس.
وسيكون آخر ظهور لتوني كروس مع فريق ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند، يوم 1 يونيو المقبل، في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب ويمبلي.