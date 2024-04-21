المعيوف يعتذر بسبب "الابتسامة" ويطلق تصريحات نارية (فيديو)
وجَّه عبد الله المعيوف، حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، اعتذارًا إلى جماهير ناديه بسبب صورة الابتسامة الشهيرة التي تم تداولها له في أعقاب خسارة مواجهة السوبر السعودي أمام الهلال برفقة ناصر الدوسري، نجم "الزعيم".
وأثار المعيوف غضب جماهير الاتحاد، إثر ظهوره مبتسمًا عقب خسارة لقب كأس السوبر، أمام الهلال بنتيجة (1-4)، في المباراة النهائية التي أقيمت في أبوظبي.
وقال المعيوف، في تصريحات تلفزيونية، عقب الفوز على الحزم بثلاثية مقابل هدفين، مساء السبت: "ليس بيني وبين جماهير الاتحاد أي شيء، كان الموضوع أن ناصر الدوسري جاء واعتذر لي عقب المباراة بعد تسجيله في شباكي فابتسمت له، ولم أكن أرغب في نشر الصورة، وجمهور الاتحاد على عيني ورأسي، ولكل من تحدث عني بشكل غير جيد (الله يعطيه العافية)، وإذا فعلت أمرًا أزعج الجماهير، فأنا أعتذر منهم، وما جئت إلى الاتحاد إلا لأمثله خير تمثيل".
وأبدى المعيوف حزنه من مشاركة الصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة أنها حملت معنى مختلفًا.
وتزامل الحارس مع ناصر الدوسري في الهلال أعوامًا عديدة، قبل مغادرته إلى الاتحاد عبر نافذة الانتقالات الشتوية الماضية.
ووعد المعيوف جماهير الاتحاد بمواصلة العمل من أجل إسعاد جماهير الاتحاد وتحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، متابعًا: "أحيانًا ما يتم خلف الكواليس لا أحد يعرفه، دعونا نحتفظ بها بيننا كلاعبين ونكمل الموسم على خير وبإذن الله نعود بشكل أقوى".
ويحتل فريق الاتحاد المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، إذ فاز العميد في 15 مباراة وتعادل في 5 وخسر 8 مواجهات.