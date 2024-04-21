المعيوف يعتذر بسبب "الابتسامة" ويطلق تصريحات نارية (فيديو)

وجَّه عبد الله المعيوف، حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، اعتذارًا إلى جماهير ناديه بسبب صورة الابتسامة الشهيرة التي تم تداولها له في أعقاب خسارة مواجهة السوبر السعودي أمام الهلال برفقة ناصر الدوسري، نجم "الزعيم".

وأثار المعيوف غضب جماهير الاتحاد، إثر ظهوره مبتسمًا عقب خسارة لقب كأس السوبر، أمام الهلال بنتيجة (1-4)، في المباراة النهائية التي أقيمت في أبوظبي.

وقال المعيوف، في تصريحات تلفزيونية، عقب الفوز على الحزم بثلاثية مقابل هدفين، مساء السبت: "ليس بيني وبين جماهير الاتحاد أي شيء، كان الموضوع أن ناصر الدوسري جاء واعتذر لي عقب المباراة بعد تسجيله في شباكي فابتسمت له، ولم أكن أرغب في نشر الصورة، وجمهور الاتحاد على عيني ورأسي، ولكل من تحدث عني بشكل غير جيد (الله يعطيه العافية)، وإذا فعلت أمرًا أزعج الجماهير، فأنا أعتذر منهم، وما جئت إلى الاتحاد إلا لأمثله خير تمثيل".