كسور خطيرة لمشجعٍ للأفريقي التونسي بعد سقوط مروّع من المدرجات (فيديو)

تعرض أحد مشجعي الأفريقي التونسي إلى حادث سقوط مروع من أعلى مدرجات ملعب رادس الأولمبي بالعاصمة تونس خلال الاشتباكات العنيفة التي دارت بين مشجعي روابط ألتراس النادي الأفريقي وعناصر من الأمن في مباراة الفريق أمام غريمه التقليدي الترجي لحساب الدوري المحلي.

ومساء الأحد، شهدت المباراة التي جمعت الأفريقي بضيفه الترجي وانتهت بفوز الأخير (2 ـ 1) الكثير من أحداث العنف والاشتباكات بين جماهير الأفريقي وعناصر الشرطة، فضلًا عن إشعال الشماريخ والقاء المقذوفات؛ ما اضطر الحكم إلى إيقافها في 3 مناسبات بعد استحالة الرؤية على أرض الملعب.

وتداول نشطاء على منصات التواصل مقطع فيديو لحادثة سقوط مروع لأحد مشجعي النادي الأفريقي في أعقاب الكرّ والفرّ مع رجال الشرطة الذين كانوا يحاولون تفريق الجماهير الغاضبة وإفراغ الملعب في أواخر المباراة.

وسقط المشجع من علو يناهز أربعة أمتار، فيما واصلت الشرطة تفريق الجماهير الغاضبة والتي واصلت رشق رجال الأمن بالقوارير والمقذوفات.