روما يُقصي ميلان ويتأهل للقاء ليفركوزن في نصف نهائي الدوري الأوروبي

افتتح المدافع جيانلوكا مانشيني التسجيل لروما في الدقيقة 12 من متابعة لكرة من مسافة قريبة من المرمى.

وعزز باولو ديبالا تقدم روما بالهدف الثاني بعدها بعشر دقائق بتسديدة قوية سكنت الزاوية البعيدة من الشباك، ثم سجل ماتيو جابيا هدفا لميلان قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، إثر تمريرة من المهاجم رافائيل لياو.

وخرج المهاجم روميلو لوكاكو من صفوف روما مصابا في الدقيقة 28، ثم شهد الفريق في الدقيقة 31 طرد المدافع زكي شيليك بسبب تدخل قوي على لياو.