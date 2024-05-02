ريال مدريد يستعد للاحتفال بـ"الليغا" وسط صراع برشلونة وجيرونا على المركز الثاني

ويتصدر فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة مع تبقي خمس مباريات على نهاية الموسم، متقدما بفارق 11 نقطة عن برشلونة الثاني و13 نقطة عن جيرونا ثالث الترتيب.

وإذا فاز ريال مدريد على ضيفه قادش صاحب المركز 18، فسيذهب اللاعبون إلى مطعم لمشاهدة مباراة الغريم برشلونة ضد جيرونا العنيد.

وستقرر مباراة القمة الكتالونية الفريق الذي سينهي الدوري في المركز الثاني ويؤمن مقعده في كأس السوبر الإسبانية، لكن إذا أخفق برشلونة في الفوز فإن ذلك سيأذن ببدء احتفالات ريال باللقب.

وسيكون المركز الثاني أكثر من جائزة ترضية لبرشلونة في موسم بلا ألقاب.

ومع معاناة النادي من مشاكل مالية متزايدة تتعلق بفاتورة الرواتب الضخمة والديون البالغة 1.2 مليار يورو (1.28 مليار دولار) ومشروع تجديد ملعب كامب نو بقيمة 1.6 مليار يورو، فإن التأهل لكأس السوبر سيكون بمثابة دفعة قوية.

في حين أن إهدار فرصة للمنافسة على مبلغ 6.6 مليون يورو للفوز بالمسابقة التي تقام في المملكة العربية السعودية سيكون بمثابة ضربة أخرى لأبطال الموسم الماضي.