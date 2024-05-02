ريال مدريد يمدد عقد ابن نجمه السابق حتى 2027

ونشر إينزو ألفيس، المولود في 2009، صورة على حسابه في منصة "إنستغرام" ليعبر عن سعادته بتمديد العقد مع ريال مدريد، واصفا فريقه الحالي بأنه الأعظم في العالم.

وكان عقد الموهبة الجديدة لفئات الناشئين يمتد حتى 2026، قبل أن يتوصل مع إدارة الريال لتمديده لعام إضافي لينتهي في يونيو 2027 وهو الحد الأقصى قانونيًّا لتمديد عقود اللاعبين أقل من 17 عاما.

ويحمل ألفيس الجنسيتين البرازيلية والإسبانية، لكنه يدافع على ألوان منتخب لاروخا، على خلاف والده.

وسجل مهاجم الفريق الملكي لفئة أقل من 15 عاما، 17 هدفا حتى الآن، كما برز بفنياته اللافته و"جيناته" الكروية البرازيلية.