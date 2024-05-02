ريال مدريد يمدد عقد ابن نجمه السابق حتى 2027
أعلن ريال مدريد الإسباني عن تمديد عقد الموهبة البرازيلية "إينزو ألفيس" مهاجم فريق الناشئين (أقل من 15 عاما) عامًا إضافيا ليمتد حتى موسم 2026 ـ 2027، بحسب ما ذكرته الصحف الإسبانية.
ويعد إينزو ألفيس واحدا من أبرز المواهب الكروية في الفريق الملكي، وهو ليس إلا النجل الأكبر للدولي البرازيلي ونجم ريال مدريد السابق ولاعب فلومينيزي البرازيلي الحالي مارسيلو، الذي قضى 15 عاما بالتمام والكمال مع الفريق الملكي توج خلالها بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في 5 مرات، وذلك سنوات 2014، و2016، و2017، و2018، و2022، قبل أن يغادر نحو الدوري البرازيلي.
ونشر إينزو ألفيس، المولود في 2009، صورة على حسابه في منصة "إنستغرام" ليعبر عن سعادته بتمديد العقد مع ريال مدريد، واصفا فريقه الحالي بأنه الأعظم في العالم.
وكان عقد الموهبة الجديدة لفئات الناشئين يمتد حتى 2026، قبل أن يتوصل مع إدارة الريال لتمديده لعام إضافي لينتهي في يونيو 2027 وهو الحد الأقصى قانونيًّا لتمديد عقود اللاعبين أقل من 17 عاما.
ويحمل ألفيس الجنسيتين البرازيلية والإسبانية، لكنه يدافع على ألوان منتخب لاروخا، على خلاف والده.
وسجل مهاجم الفريق الملكي لفئة أقل من 15 عاما، 17 هدفا حتى الآن، كما برز بفنياته اللافته و"جيناته" الكروية البرازيلية.
وفي يونيو 2022، انتشر فيديو مثير من غرف ملابس الفريق الأول لريال مدريد يظهر فيه إينزو وهو يتبادل الكرة بالرأس بطريقة مذهلة مع نجوم الفريق أمثال والده مارسيلو، ولوكا مودريتش، ولوكاس فاسكيز وغيرهم.